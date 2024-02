Tavoli tematici per progetti di inclusione sociale e turismo sostenibile

La Città di Trani, nell'intento di perseguire il miglioramento del benessere della comunità intesa come territorio ma anche e soprattutto come insieme di relazioni e nella consapevolezza che la coesione sociale costituisce elemento determinante rispetto alle condizioni di vita dei cittadini, ha scelto di condividere il percorso di candidatura delle progettualità a valere sui fondi Fesr e Fse Plus nell'ambito del Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027", organizzando dei "tavoli partecipati" al fine di sviluppare gli Obiettivi specifici condivisi in sede di primo incontro plenario del 13 dicembre scorso presso Palazzo Beltrani.Con un avviso pubblico si invitano tutti i soggetti del Terzo Settore, istituzioni, privati, istituti scolastici, Sindacati, organizzazioni datoriali ed attori di cittadinanza attiva interessati alla realizzazione degli obiettivi innanzi indicati a partecipare ai tavoli tematici: Tavolo "Creiamo valore", con l'obiettivo specifico di "Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati" il giorno 6 febbraio 2024, alle ore 10, presso la Sala Tamborrino a Palazzo di Città; Tavolo "Alla pari", afferente l'Obiettivo di "incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati" il giorno 6 febbraio 2024, stessa sede alle ore 12; Tavolo "Nessuno escluso", afferente l'obiettivo di "migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità", il giorno 6 febbraio alle ore 15.30; Tavolo "Riqualifichiamo-ci", afferente l'obiettivo di "rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale", il giorno 6 febbraio, alle ore 17, nella stessa sede.