Tonino Lacalamita entra nella squadra di TraniViva

Benvenuto nel team del Viva Network a Tonino Lacalamita, che come coordinatore e consulente si occuperà non solo del portale TraniViva, ma collaborerà con tutta la squadra del circuito, attivo nelle province di Bari, BAT e Foggia. Giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti Puglia dal 2023, può vantare Master Universitario di Primo livello in Giornalismo, Laurea in Scienze Religiose, Alta Formazione in Comunicazione presso la Cei (Roma), oltre che una solida esperienza di giornalismo locale e diocesano, acquisita negli ultimi quattro anni, con una spiccata predilezione per il settore culturale. Tonino Lacalamita che nel 2023 si è qualificato nel "Rapporto fra il Terzo Settore la Pubblica Amministrazione" grazie ad un corso organizzato dal C.S.V San Nicola e dall'Amministrazione Comunale di Trani, è attualmente docente di "Comunicazione e Giornalismo" presso l'Università della Terza Età di Trani di cui è anche consigliere, vantando ad oggi una lunga militanza nel mondo del volontariato.Tonino Lacalamita rappresenterà un valore aggiunto al circuito di Viva Network anche grazie alle sue pregresse competenze che affondano le radici nel settore bancario, dal quale proviene, dove ha ricoperto progressivamente ruoli direttivi nella gestione di risorse e nella organizzazione del lavoro.Buon lavoro a Tonino Lacalamita da tutto il team del Viva Network e la redazione di TraniViva!