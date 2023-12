Gli auguri di un sereno 2024 da Viva Network

Si chiude un altro anno in compagnia delle notizie di Viva Network, quelle che hanno scandito le vostre giornate e la vita delle vostre comunità. Cronaca, politica, attualità, eventi e cultura, sport hanno attraversato i vostri supporti, pc, tablet, smartphone ed Iphone, e talvolta siete stati proprio voi a fornirci spunti interessanti per farne articoli, i "pezzi" come li chiamiamo noi giornalisti.Per il nostro gruppo editoriale il 2023 è stato un anno ricco di soddisfazioni ed abbiamo raggiunto traguardi che qualche anno fa sembravano solo sogni, in fatto di gradimento da parte vostra.Siamo cresciuti ed è accaduto grazie a voi, che ci leggete non solo dalle città del nostro circuito di informazione quotidiana, ma anche da fuori regione, da altri Stati, lontani da quella terra che sappiamo amate tantissimo. Ed è proprio da voi lettori lontani che vogliamo iniziare, da coloro i quali per lavoro o studio non sono tornati a casa nemmeno durante queste festività.Auguri a voi ed auguri ai vostri cari che attendono il momento di riabbracciarvi. Auguri agli anziani nelle strutture di assistenza socio-sanitaria, a chi non sta bene e questo Capodanno lo ha passato in ospedale. Ai più deboli ed ai più soli arrivi forte l'abbraccio dei nostri giornalisti e collaboratori, così come agli stranieri che vorremmo non si sentissero mai tali in una terra che sa accogliere e non discriminare.Buon 2024 ai nonni ed alle nonne, custodi delle tradizioni, fautori e fautrici di immense tavolate che sanno di amore, calore e famiglia. Un sereno anno nuovo lo auguriamo anche alla politica locale, quella con cui abbiamo a che fare ogni giorno, perché sappia non essere autoreferenziale (chiediamo troppo, lo sappiamo!) e sappia decidere per il vero bene comune.Che sia un buon 2024 anche per chi ci critica a priori, a chi vuole insegnarci un mestiere che non ha mai svolto, a chi ci immagina di parte, amici degli amici, perché grazie alle critiche ci costringe a guardarci allo specchio ed a migliorare dove è possibile farlo.Auguri alla gente semplice, che ci sostiene e che ci ferma per strada per dirci "io vi leggo", non sapendo che quello è il miglior complimento che un giornalista possa ricevere.Auguri a tutti voi, sperando che si possa continuare, questo sì, ad essere comunità capaci di dividersi su tutto ma non sul valore della pace, della fratellanza tra popoli, del rifiuto di ogni forma di guerra ed aggressione. Anche se non basterà a metterci le coscienze a posto per quanto accade altrove.Buon 2024 da Viva Network, sempre con voi, in tasca o nelle vostre case anche il prossimo anno!