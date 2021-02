Bonus Pubblicità 2021, risparmia il 50% di credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari

Cosa prevede il nuovo Bonus Pubblicità 2021

"Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

50% di agevolazione sugli investimenti nella pubblicità web

Il lavoro del network Viva non si ferma, anzi: l'impegno delle redazioni giornalistiche è profondamento aumentato, per rincorrere la rapida attualità, sempre in mutamento, e per informare con tempestività e affidabilità i nostri lettori, che sempre in numero maggiore ci seguono con grande affetto.Non vi vogliamo parlare in questa occasione di numeri e click: ci sarà il momento per festeggiare i risultati dei nostri mezzi informativi. Ma ora vogliamo esservi vicini, informando imprenditori e aziende del nostro territorio di una nuova opportunità che riguarda gli investimenti pubblicitari anche sul network Viva.Una imperdibile occasione per rilanciare la visibilità aziendale con unin un periodo in cui occorre porre grande attenzione agli investimenti e al benessere della propria impresa., e ad un anno dall'inizio dell'emergenza Covid serve nuovo slancio alle attività economiche e commerciali, soprattutto su scala locale.Per il prossimo biennio 2021-2022 la Legge di Bilancio ha confermato la misura del, ovvero il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari.Lo scorso anno il Bonus Pubblicità si poteva richiedere per gli investimenti su stampa quotidiana e periodica cartacea e online; emittenti televisive locali; emittenti radiofoniche locali.La Legge di Bilancio 2021 invece prevede, all'articolo 1 comma 608:Il nuovo Bonus Pubblicità 2021 restringe quindi il raggio delle possibilità dei mezzi su cui effettuare investimenti pubblicitariConfermati dunque i valori presenti nel Decreto Rilancio del 2020, ovvero l'agevolazione del 50% di credito d'imposta sugli investimenti e la scomparsa della necessità del valore incrementale dell'1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti.In più nel 2021Questo vuol dire che avviando una campagna pubblicitaria sui portali del network Viva potete risparmiare la metà del valore della cifra investita.Le modalità di accesso restano le medesime degli scorsi anni. La richiesta di agevolazione va inviata per via telematica all'Agenzia delle Entrate, indicando le spese sostenute e da sostenere e identificare quelle ammissibili per l'agevolazione.Puoi chiedere informazioni sulla campagna pubblicitaria in corso su Viva o programmare una nuova campagna sin da oggi scrivendo una email a commerciale@innovanews.it o telefonando al numero 373 809 3289