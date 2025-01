Trani: autobus cittadino si incastra sotto la 16bis

Social Video 50 secondi Trani: autobus urbano si incastra in Via Cilea

Un autobus di linea cittadina si è incastrato, al di sotto della SS16bis, in Via Cilea su un percorso che non è certamente quello previsto. Le indagini affidate alla Polizia di Stato, sul posto per i rilievi, propendono per un malore improvviso dell'autista che avrebbe dovuto percorrere la parallela Via Sant' Annibale Maria di Francia. Notevoli i danni al mezzo che è letteralmente schiacciato ed incastrato. Si attendono sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco per lo sgombero della via al momento non praticabile con notevole disagio per i residenti.