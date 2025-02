Social Video 1 minuto Trani, Via primo Capirro: si ribalta una Smart Tonino Lacalamita

È successo intorno alle 17:30 sulla via primo Capirro a Trani a 150 mt. dal semaforo di via Corato, una Smart si è ribaltata, forse per un contatto con il cordolo della strada. Fortunatamente illesa la conducente, sul posto la Polizia Municipale per i rilievi. Il traffico al momento è scorrevole.