In Corso Imbriani cadono calcinacci sulla strada

Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza

Lo stabile è quello fronte Stazione Ferroviaria, stamani sono stati notati alcuni calcinacci sul marciapiede, allertata la Polizia Locale e pronto intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della porzione dell'edificio interessata e la verifica dello stato generale dell'immobile. Il traffico al momento è rallentato sul percorso di Corso Imbriani in ambedue i sensi.