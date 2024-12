Trani Christmas Magic: la magia del Natale torna in piazza della Repubblica

Trani si prepara a vivere un Natale all'insegna della meraviglia e del divertimento con la seconda edizione di Christmas Magic, una rassegna di spettacoli di magia che animerà le festività natalizie nella suggestiva cornice di piazza della Repubblica.Cinque grandi illusionisti, vincitori di prestigiosi premi e riconoscimenti, regaleranno momenti indimenticabili a grandi e piccini con spettacoli gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. Un evento unico per trascorrere insieme ore di puro intrattenimento e stupore, immersi nell'atmosfera incantata del Natale.Considerati tra i più bravi mentalisti, questi maghi porteranno sul palco di piazza della Repubblica numeri spettacolari che terranno il pubblico con il fiato sospeso. Levitazioni, corpi trafitti da spade, ghigliottine e misteriose sparizioni saranno solo alcune delle incredibili performance che caratterizzeranno Magic Christmas. Sapranno leggere nel pensiero del pubblico, sconvolgendolo minuto dopo minuto con le loro abilità straordinarie.Venerdì 27 dicembre, dalle ore 18, Mago Milo inaugurerà la rassegna con uno spettacolo ricco di sorprese e magia. Sabato 28 dicembre, ore 12, il Mago Luciano De Lucia incanterà il pubblico con il suo talento straordinario.Venerdì 3 gennaio, ore 18, il Mago coi Baffi porterà un tocco di umorismo e mistero alla piazza. E ancora, sempre venerdì 3 gennaio, ore 20, Dodo Magik lascerà tutti senza fiato con il suo spettacolo unico. Infine, sabato 4 gennaio, ore 18, chiusura col botto con il Mago Arolf.Sarà l'occasione per vivere un Natale diverso, pieno di magia e meraviglia, in una location suggestiva che si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per questi straordinari artisti.Christmas Magic è una rassegna gratuita pensata per unire la comunità in un clima di festa e divertimento.