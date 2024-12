Natale, benedetta la nuova stele nel carcere maschile di Trani

Stamattina è stata benedetta dall'Arcivescovo Leonardo D'Ascenzo nonché alla presenza del Direttore degli Istituti Penali dr. Giuseppe Altomare, una stele sulla quale è stata incisa la denominazione "Reparto di Polizia Penitenziaria di Trani" con in rilievo l'Araldica della Polizia Penitenziaria, il cui Reparto a capo del Dirigente Comandante Dr. Felice Nazareno de Pinto, quest'ultima anche dipinta a mano da una pittrice (non è stato fatto nome), avente come motto "DESPONDERE SPEM MUNUS NOSTRUM" ossia: garantire la speranza è il nostro compito.Il manufatto è stato donato da Di Gifico Marmi - Trani di Di Gifico Luigi, benefattore attento alle Istituzioni locali. In ultimo il Cappellano Don Raffaele Sarno ha benedetto un quadro raffigurante San Basilide Martire patrono della Polizia Penitenziaria, realizzato a mano e donato dal Sig. Dinuzzi Giuseppe di San Ferdinando di Puglia, che realizza lavorazioni artigianale di oggetti sacri, alla Direzione degli Istituti Penali di Trani ed esposto presso la Caserma della stessa Polizia Penitenziaria.