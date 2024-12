Dopo cinque anni di assenza torna a Trani il presepe vivente di Xiao Yan

Torna a Trani il tanto atteso presepe vivente. L'appuntamento è per i giorni 26 e 28 dicembre 2024 nel centro storico di Trani con ingresso in via Beltrani, dalle ore 17 alle ore 20. Ad organizzarlo la cooperativa Xiao Yan che dopo 5 anni torna con uno degli eventi più sentiti e attesi del Natale tranese. La 19ª edizione è nel solco della tradizione legata a San Nicola Pellegrino. Infatti, il titolo scelto è "Pellegrini del Natale". Sarà proprio un figurante nelle vesti del Santo Patrono della città ad accompagnare i vari gruppi tra le diverse scene. Il centro storico di Trani si trasformerà così nella Betlemme del tempo di Gesù. Tra botteghe, artigiani e maestranze sarà un emozionante viaggio indietro nel tempo. Nei vicoli della città vecchia si respirerà tutta la magia di un evento unico come il presepe vivente.