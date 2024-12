Il complesso civico bandistico “Città di Trani” allieta le vie del centro cittadino

La banda, diretta dal M° Romolo Anastasia si è ritrovata per eseguire alcuni classici del repertorio natalizio per le vie del centro e per un concerto in piazza della Libertà

La serata di ieri ha ampiamente ripagato della prima data del 23 dicembre, purtroppo saltata a causa del meteo avverso dei giorni scorsi. Gli allievi dell'associazione "Il Preludio", facente parte del complesso civico bandistico "Città di Trani", si sono ritrovati per eseguire i brani più belli del classico repertorio natalizio.Tra le vie toccate vi sono via san Gervasio, corso Italia, Corso Vittorio Emanuele e corso Regina Elena, per arrivare in via Mario Pagano e terminare il corteo in piazza della Libertà, dove con altri musicisti si è andata a formare la "PreludiOrchestra", che ha eseguito un concerto che il maestro Anastasia ha voluto dedicare ad una persona a cui era particolarmente affezionato: l'ex sindaco di Trani Giancarlo Tamborrino, scomparso nel lontano 2013 a causa di una malattia.I brani suonati dall'orchestra spaziano da "Feliz Navidad" a "Silent Night", "Adeste fidelis" e molti altri. Le note, risuonate nella penombra della piazza, allestita per il periodo con il tradizionale presepe, hanno allietato i passanti e i turisti che si trovavano in zona, richiamando l'attenzione dei residenti e dei commercianti, in un'atmosfera quasi magica; sebbene, infatti, il Natale sia già passato, si sente ancora forte l'aria natalizia per le vie della città, come se questo Natale non voglia ancora salutarla.