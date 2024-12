Aggiungi un Pasto a Tavola, solidarietà e sostenibilità in azione a Trani

Come ormai tradizione durante le festività natalizie e pasquali, il prossimo 22 dicembre torna l'appuntamento con "Aggiungi un Pasto a Tavola", un'iniziativa di solidarietà e sostenibilità promossa da Legambiente Trani, FIAB Trani e Hub Porta Nova. L'evento, giunto alla sua quinta edizione, si inserisce nel quadro degli obiettivi di lotta agli sprechi alimentari e di promozione dell'impegno sociale.La giornata vedrà protagonisti cuochi domestici e ciclisti urbani in una vera e propria maratona solidale. Grazie alla collaborazione con Caritas, sono state individuate le famiglie beneficiarie, mentre l'Associazione Orizzonti ha contribuito fornendo con entusiasmo le fondamentali materie prime per la preparazione di paste al forno e pietanze natalizie.Il pomeriggio di domenica sarà dedicato ai ciclisti solidali, che raccoglieranno i pasti preparati e li consegneranno a domicilio, esclusivamente in bicicletta, alle famiglie in difficoltà. Una modalità che sottolinea l'attenzione per l'ambiente in una serata all'insegna del divertimento e dello spirito natalizio. .Un ruolo chiave lo svolgeranno anche gli atleti e i genitori della ASD Tommaso Assi, tra i cuochi e i ciclisti solidali, e i volontari di Libera Trani, confermando come la rete del Terzo Settore cittadino sia sempre forte, coesa ed efficace nella realizzazione di eventi per la città. Cristina Monterisi Per Legambiente Trani