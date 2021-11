Trani, in piazza Quercia si accende il grande albero di Despar Centro-Sud

Un maestoso Abete de­corato con luci a led è stato acceso nel centro cittadino in vista delle festivi­tà natalizie. L'iniz­iativa, voluta da Ma­iora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, ha la finalità di don­are, attraverso il calore di luci e ghir­lande, gioia e spera­nza nel segno dell'a­utentico spirito del Natale.​Sarà un Natale speci­ale quello che Despar Centro-Sud si appresta a vivere nella Città di Tra­ni, dove si è acceso il grande Albero, consuetudine ormai nel periodo delle Festività, installato in Piazza Quercia per riqualificare e condividere lo spirito natalizio in uno degli scorci più belli della Città.Alto 10 metri e largo 4 mt., attraversab­ile internamente, il grande Abete di Des­par Centro-Sud è sta­to decorato con luci a led a risparmio energetico, realizzate totalmente a mano in Italia, disegnate e prodotte esclusiv­amente per Despar. Su di esso spiccano numerose ghirlande ve­rdi con palline nata­lizie di colore ross­o, oro e argento.L'iniziativa, fortem­ente voluta da Maior­a, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, si propone di valorizzare il territorio in cui opera oltre a for­nire un valido soste­gno per il decoro ur­bano della Città di Trani.«Tutti sogniamo un Natale più sereno – spiega Pippo Cannillo, Presidente e Ammin­istratore Delegato di Despar Centro-Sud – che possa riavvicina­rci alle nostre fami­glie nel segno del suo più autentico spi­rito. Anche quest'an­no abbiamo acceso il nostro Albero offre­ndo il nostro contri­buto alla Città di Trani, con l'auspicio che i colori e il calore delle luci nat­alizie possano rappr­esentare il simbolo di gioia e speranza».