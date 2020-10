Trani: sanificare le scuole materne, le uniche ancora in presenza

Ferri sottolinea come la decisione di Emiliano di sospendere la didattica in presenza nelle scuole pugliesi di ogni ordine e grado, escluda però dal provvedimento la materna.

«Sorvolo sulle considerazioni relative al provvedimento adottato che fatico a comprendere, a Lei però in qualità di massima autorità sanitaria cittadina, chiedo di valutare la possibilità di sottoporre a sanificazione settimanale (nel fine settimana) i pochi plessi che ospiteranno i bambini della materna che continueranno normalmente, nei prossimi giorni, le attività in aula.

Il Suo sarebbe un segnale di attenzione verso i più piccoli e verso le loro famiglie».

Sanificazione periodica dei plessi che ospitano classi di scuola materna: la chiede Andrea Ferri in una lettera al sindaco 'in pieno spirito collaborativo, al momento da semplice cittadino, non avendo ancora ricevuto comunicazione ufficiali dall'ufficio centrale elettorale'.