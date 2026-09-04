Trani | Simone Mastrapasqua in Nazionale convocato agli Europei di pattinaggio artistico

Le allenatrici societarie: Marisa Mancini e Jolanda Modugno, figure centrali nella crescita sportiva e personale di Simone all'interno della realtà tranese;

Marisa Mancini e Jolanda Modugno, figure centrali nella crescita sportiva e personale di Simone all'interno della realtà tranese; Il supporto tecnico internazionale: la costante sinergia con il team guidato da Sara Locandro e Andrea Aracu.

Sabato 5 settembre (ore 17:05): Prova di qualificazione con lo Short Program;

Prova di qualificazione con lo Short Program; Domenica 6 settembre (ore 14:45): Esecuzione del Long Program, decisivo per definire il piazzamento finale della rassegna continentale.

Lo sport tranese celebra un nuovo traguardo di respiro internazionale., talento dell'guidata da Marisa Mancini, indosserà i colori della Nazionale italiana ai prossimi Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle, in programma a Ponte di Legno, in Lombardia. La chiamata in maglia azzurra suggella un'annata agonistica impeccabile nella categoria, scandita da prestazioni di altissimo livello: prima la medaglia di bronzo conquistata sul palcoscenico della World Cup, poi la conferma ufficiale ai vertici nazionali con il terzo gradino del podio ottenuto ai Campionati Italiani 2026 lo scorso giugno.La progressione tecnica e caratteriale del giovane atleta è il frutto di un lavoro quotidiano condiviso tra diverse figure di primo piano del pattinaggio a rotelle:Un cammino reso ancor più significativo dalle oggettive difficoltà logistiche vissute dalla società sportiva, costretta da tempo a fare a meno del Palazzetto dello Sport comunale, ancora chiuso. Un limite strutturale che non ha tuttavia fiaccato la determinazione di tecnici e atleti nel preparare appuntamenti di caratura continentale.Simone Mastrapasqua affronterà la pista lombarda in due giornate decisive per l'assegnazione del titolo europeo:L'intera comunità sportiva tranese si prepara a sostenere a distanza il suo giovane campione, simbolo di sacrificio, resilienza e passione.tl@