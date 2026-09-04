Simone Mastrapasqua - Europei di pattinaggio artistico
Simone Mastrapasqua - Europei di pattinaggio artistico
Sport

Trani | Simone Mastrapasqua in Nazionale convocato agli Europei di pattinaggio artistico

Il giovane talento dell'Asd Skating Trani in pista a Ponte di Legno nella categoria Jeunesse dopo i podi in World Cup e ai Campionati Italiani

Trani - venerdì 4 settembre 2026
Lo sport tranese celebra un nuovo traguardo di respiro internazionale. Simone Mastrapasqua, talento dell'Asd Skating Trani guidata da Marisa Mancini, indosserà i colori della Nazionale italiana ai prossimi Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle, in programma a Ponte di Legno, in Lombardia. La chiamata in maglia azzurra suggella un'annata agonistica impeccabile nella categoria Jeunesse Maschile (Youth), scandita da prestazioni di altissimo livello: prima la medaglia di bronzo conquistata sul palcoscenico della World Cup, poi la conferma ufficiale ai vertici nazionali con il terzo gradino del podio ottenuto ai Campionati Italiani 2026 lo scorso giugno.

Lo staff tecnico e la preparazione
La progressione tecnica e caratteriale del giovane atleta è il frutto di un lavoro quotidiano condiviso tra diverse figure di primo piano del pattinaggio a rotelle:
  • Le allenatrici societarie: Marisa Mancini e Jolanda Modugno, figure centrali nella crescita sportiva e personale di Simone all'interno della realtà tranese;
  • Il supporto tecnico internazionale: la costante sinergia con il team guidato da Sara Locandro e Andrea Aracu.
Un cammino reso ancor più significativo dalle oggettive difficoltà logistiche vissute dalla società sportiva, costretta da tempo a fare a meno del Palazzetto dello Sport comunale, ancora chiuso. Un limite strutturale che non ha tuttavia fiaccato la determinazione di tecnici e atleti nel preparare appuntamenti di caratura continentale.

Il programma delle gare a Ponte di Legno
Simone Mastrapasqua affronterà la pista lombarda in due giornate decisive per l'assegnazione del titolo europeo:
  • Sabato 5 settembre (ore 17:05): Prova di qualificazione con lo Short Program;
  • Domenica 6 settembre (ore 14:45): Esecuzione del Long Program, decisivo per definire il piazzamento finale della rassegna continentale.
L'intera comunità sportiva tranese si prepara a sostenere a distanza il suo giovane campione, simbolo di sacrificio, resilienza e passione.
tl@
  • Pattinaggio
Altri contenuti a tema
Roller Day con l'Asd Skating Trani Eventi e cultura Roller Day con l'Asd Skating Trani Una mattinata in piazza con il pattinaggio artistico
Trani protagonista nelle regionali di pattinaggio artistico Altri sport Trani protagonista nelle regionali di pattinaggio artistico Incetta di premi per quattro allieve dell'Asd Aquile D'Argento
A Trani un nuovo saggio di pattinaggio artistico a cura di Angela Bini Eventi e cultura A Trani un nuovo saggio di pattinaggio artistico a cura di Angela Bini In pista picole e grandi allieve e il campione Marco Giustino
1 Pista di pattinaggio, ultimati i lavori: venerdì 22 giugno l'inaugurazione Vita di città Pista di pattinaggio, ultimati i lavori: venerdì 22 giugno l'inaugurazione Gli interventi di messa in sicurezza costati alle tasche comunali 35 mila euro
Pattinando in giro per il mondo, oggi saggio dell'Asd Aquile D'Argento Altri sport Pattinando in giro per il mondo, oggi saggio dell'Asd Aquile D'Argento All'evento sportivo anche artisti nazionali
Pattinaggio, gli allievi di Annalisa Spadavecchia volano alle Nazionali Vita di città Pattinaggio, gli allievi di Annalisa Spadavecchia volano alle Nazionali Dopo il successo regionale, si preparano alle gare più importanti
Pattinaggio, buoni risultati per le Aquile d'argento alle Regionali Altri sport Pattinaggio, buoni risultati per le Aquile d'argento alle Regionali Ecco tutti i nomi delle atlete vincitrici
Gran galà di pattinaggio anche per la Skating Trani Altri sport Gran galà di pattinaggio anche per la Skating Trani "Una vita di colori" è stato ideato e realizzato da Marisa Mancini
Sottopasso via Andria–via Giachetti, Gargiuolo: «Basta attese, servono risposte e tempi certi»
4 settembre 2026 Sottopasso via Andria–via Giachetti, Gargiuolo: «Basta attese, servono risposte e tempi certi»
Passaggio a livello, Avs Trani: «Guardare al futuro senza ignorare i disagi del presente»
4 settembre 2026 Passaggio a livello, Avs Trani: «Guardare al futuro senza ignorare i disagi del presente»
Comune di Trani | Il Sindaco conferma incarichi di funzioni dirigenziali sino al 31/12/2026
4 settembre 2026 Comune di Trani | Il Sindaco conferma incarichi di funzioni dirigenziali sino al 31/12/2026
Trani 3-2 Ugento, Moscelli: “Vittoria voluta fortemente. In ogni gara servirà cuore”
4 settembre 2026 Trani 3-2 Ugento, Moscelli: “Vittoria voluta fortemente. In ogni gara servirà cuore”
Trani, prorogati i lavori su via Sant'Annibale Maria di Francia: senso unico alternato fino al 4 settembre
4 settembre 2026 Trani, prorogati i lavori su via Sant'Annibale Maria di Francia: senso unico alternato fino al 4 settembre
Cedimento del basolato su Corso Vittorio Emanuele: scattano senso unico alternato e divieti
4 settembre 2026 Cedimento del basolato su Corso Vittorio Emanuele: scattano senso unico alternato e divieti
Via Mario Pagano, un tappeto di foglie sul marciapiede: la segnalazione dei residenti
3 settembre 2026 Via Mario Pagano, un tappeto di foglie sul marciapiede: la segnalazione dei residenti
La Soccer Trani soffre, ma vince ancora: Ugento battuto 3-2 nel finale
3 settembre 2026 La Soccer Trani soffre, ma vince ancora: Ugento battuto 3-2 nel finale
Maxi‑frode da 100 milioni sui bonus edilizi: la Procura di Firenze ricostruisce il ruolo di due condomini di Trani
3 settembre 2026 Maxi‑frode da 100 milioni sui bonus edilizi: la Procura di Firenze ricostruisce il ruolo di due condomini di Trani
Case popolari a Trani, aperto il nuovo bando: domande al via
3 settembre 2026 Case popolari a Trani, aperto il nuovo bando: domande al via
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.