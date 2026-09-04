Sport
Trani | Simone Mastrapasqua in Nazionale convocato agli Europei di pattinaggio artistico
Il giovane talento dell'Asd Skating Trani in pista a Ponte di Legno nella categoria Jeunesse dopo i podi in World Cup e ai Campionati Italiani
Trani - venerdì 4 settembre 2026
Lo sport tranese celebra un nuovo traguardo di respiro internazionale. Simone Mastrapasqua, talento dell'Asd Skating Trani guidata da Marisa Mancini, indosserà i colori della Nazionale italiana ai prossimi Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle, in programma a Ponte di Legno, in Lombardia. La chiamata in maglia azzurra suggella un'annata agonistica impeccabile nella categoria Jeunesse Maschile (Youth), scandita da prestazioni di altissimo livello: prima la medaglia di bronzo conquistata sul palcoscenico della World Cup, poi la conferma ufficiale ai vertici nazionali con il terzo gradino del podio ottenuto ai Campionati Italiani 2026 lo scorso giugno.
Lo staff tecnico e la preparazione
La progressione tecnica e caratteriale del giovane atleta è il frutto di un lavoro quotidiano condiviso tra diverse figure di primo piano del pattinaggio a rotelle:
Il programma delle gare a Ponte di Legno
Simone Mastrapasqua affronterà la pista lombarda in due giornate decisive per l'assegnazione del titolo europeo:
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Lo staff tecnico e la preparazione
La progressione tecnica e caratteriale del giovane atleta è il frutto di un lavoro quotidiano condiviso tra diverse figure di primo piano del pattinaggio a rotelle:
- Le allenatrici societarie: Marisa Mancini e Jolanda Modugno, figure centrali nella crescita sportiva e personale di Simone all'interno della realtà tranese;
- Il supporto tecnico internazionale: la costante sinergia con il team guidato da Sara Locandro e Andrea Aracu.
Il programma delle gare a Ponte di Legno
Simone Mastrapasqua affronterà la pista lombarda in due giornate decisive per l'assegnazione del titolo europeo:
- Sabato 5 settembre (ore 17:05): Prova di qualificazione con lo Short Program;
- Domenica 6 settembre (ore 14:45): Esecuzione del Long Program, decisivo per definire il piazzamento finale della rassegna continentale.
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