Roller Day con l'Asd Skating Trani

La federazione Italiana Sport Rotellistici ha avviato un progetto accolto dalla Skating Trani e Marisa Mancini, il delegato BAT della FISR, ha organizzato questa giornata all'insegna della promozione di questa disciplina che è il pattinaggio artistico a rotelle. Il Roller Day, festeggiato in tutta Italia il giorno 24 Settembre in occasione dell'anniversario della Federazione Italiana, proporrà a tutti gli amanti del pattinaggio di conoscere lo sport e di approcciarsi, tramite tecnici federali qualificati, a fare i loro primi passi. In questa giornata non mancheranno le esibizioni dei loro Campioni Regionali ed Interregionali della FISR sia per la specialità di Libero che per la specialità di Danza e ricordiamo i loro nomi:· Di Gennaro Eleonora, campionessa interregionale di libero cat. Cadetti FISR (classe 2009) e vincitrice del Trofeo Internazionale Filippini nel 2021.· Mastrapasqua Simone, vicecampione regionale di libero e campione interregionale nella specialità danza cat. ALLIEVI B FISR 2023. (classe 2010) partecipante anche ai Campionati Nazionali FISR 2023.· Amoruso Ludovica, campionessa regionale FISR 2023, cat. ALLIEVI REGIONALI B. (classe 2010)Non mancherà la partecipazione di Cuna Miriana, cat. Cadetti FISR, appena rientrata da un infortunio. La Skating Trani inizia il nuovo anno sportivo 2023/24, ricordando quello appena passato, ricco di tante soddisfazioni da parte di piccoli e grandi atleti che hanno conquistato tantissimi podi ai Trofei regionali FISR, creando così la nostra grande squadra. La giornata si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele nel comune di Bisceglie, dalle ore 10.00 alle 13.00, chiunque avesse voglia di pattinare, può farlo tranquillamente con noi durante questa mattinata. Le iscrizioni per coloro che vogliono iniziare questa disciplina sono aperte presso la nostra sede, per eventuali info vi invitiamo a seguire i canali social: Instagram: @skatingtrani.Facebook: ASD Skating Trani