A Trani un nuovo saggio di pattinaggio artistico a cura di Angela Bini

Martedì 7 settembre, presso lo "Sporting club" sito in zona Capirro a Trani, con inizio alle ore 20.30, la scuola "APD Studio 50 dance&skate", realtà artistico- sportiva che opera nel territorio dal 1980, presenta uno spettacolo di pattinaggio artistico dal titolo: "Skating in september".Un evento di vita e speranza per lo sport, che tanto ha sofferto per la pandemia. La manifestazione unica nel suo genere, coinvolgendo piccole e grandi allieve, sempre presenti in pista, ad esibire svariate coreografie, senza interruzione alcuna,vedrà esibirsi anche l'allenatore e campione Marco Giustino, che da quest'anno affiancherà l'allenatrice e professoressa Angela Bini, direttrice della scuola federale di pattinaggio artistico, nella preparazione tecnica degli atleti.