Incetta di premi per quattro allieve dell'Asd Aquile D'Argento

Ancora una volta Trani protagonista nelle regionali di pattinaggio artistico a quattro ruote, nella 1 ͣtranche del Trofeo Piccole Orme 2023 di calibro federale sullo scenario sportivo tranese, eccellono brillantemente con caparbietà e determinazione, nonostante le temperature avverse e non favorevoli per allenarsi in strutture all'aperto quattro giovanissime allieve dell'Asd Aquile D'argento guidate dalla giovane istruttrice Federale di 3° livello Annalisa Spadavecchia:Anna Zitoli classe 2013 sale sul gradino più alto di questa rassegna con performance degna della vittoria; Francesca Schiavone classe 2013 freschissima di carriera nel pattinaggio artistico raggiunge il Primo posto con notevole distacco dalle concorrenti; Annasofia Gagliardi nella categoria master (classe 2010) anche lei eccelle con la medaglia d'oro ed infine un meritevole 3° posto conquistato dalla giovane Francesca Gagliardi nella categoria junior classe 2011.