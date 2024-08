Trani Summer Festival: successo e sorpresa per i giovanissimi musicisti della Città

Ci sono serate che non si dimenticano facilmente. Una di queste, nel cuore dell'estate di Trani e di Palazzo Beltrani, è quella vissuta da chi ha avuto la fortuna di esserci.Una nuova edizione del Trani Summer Festival sullo sfondo, il caldo che spinge forte per tutto il giorno ma la sera non fa più paura, tra la brezza sulla Corte "Davide Santorsola" e l'eccellente show offerto dai ragazzi della nascente associazione InArt, fatta di un gruppo di giovani del nostro territorio e di due Maestri esperti e capaci di gestire e valorizzare i ragazzi: il duo Alessandro Giusto- Giuseppe Massaro che si alterna nell'accompagnare e guidare, consigliare e sferzare al momento giusto, insieme agli altri musicisti. È un mix perfetto, alla fine, quello offerto dai giovani capaci di tenere viva l'attenzione del pubblico e di entusiasmarlo ed addirittura, alla fine, di commuoverlo. Ognuno fa la sua parte, dai presentatori ma anche performer Carlo Ronco e Ivan Di Falco, spigliati ed affiatati, informali al punto giusto ma professionali, fino ai ragazzi che danno l'anima sul palco, consapevoli di mettere in mostra i propri talenti all'interno di una vetrina ed in un contesto altamente valorizzati in questi anni come Palazzo Beltrani grazie al Direttore Artistico Niki Battaglia col suo staff.Si diceva dello show dello scorso 2 agosto: una equilibrata miscela che non lesina né qualità né quantità, che si misura coi vari generi musicali, dal jazz, allo swing, al pop, ai classici italiani, con un successo di pubblico ed un entusiasmo che ha spinto Niki Battaglia, generoso e capace di capire dove c'è talento e come dargli spazio e valorizzarlo, a donare l'intero incasso della serata al gruppo dei giovani, per favorire la messa a punto della nascente associazione "InArt", che supporterà e guiderà i progetti futuri di questo valente gruppo di ragazzi che, per l'occasione, meritano di essere qui ricordati:Thomas Catanzaro (tecnico) ed il suo staff composto da Alessandro Petio, Luca Betti, Luca Tarantini e Christian Tibberio; assistenza tecnica di Aldo Zitoli tra i cantanti e musicisti si ricordano: Simone Di Meo, Pietro Pasquadibisceglie, Micaela Frigione, Lucia Monopoli, Elena di Lernia, Francesco Massaro, Giacinto Moramarco, Tiziano Di Falco, Sara Corbacio, Filippo Piccolella, Marco Cannone e Francesco Memeo.