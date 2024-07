Treni turistici per il Salento, insorgono le comunità del Gargano e della Bat

FS Treni Turistici Italiani, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS, in queste settimane aumenterà l'offerta estiva con due nuovi collegamenti: Roma-Lecce e Milano-Nizza. «Una rimodulazione dei servizi, verso il Salento - si legge in una nota di Trenitalia - con un treno notturno e verso la Costa Azzurra con un "Espresso" diurno, che nasce dell'esigenza di rispondere velocemente alla crescente domanda turistica, dentro e fuori i confini nazionali. Il collegamento Roma-Lecce è una novità assoluta. Si parte il 18 luglio per offrire una nuova esperienza di vacanza a supporto del turismo sostenibile e di qualità, che contribuirà a soddisfare le esigenze di mobilità da e verso la Puglia. Il treno fermerà a Caserta per poi procedere, senza ulteriori soste lungo la notte, verso la Puglia. Qui fermerà a Bari Centrale, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi e Lecce. Al comfort delle carrozze letto si unisce il servizio ristorante nel vagone dedicato e la possibilità di portare a bordo bagagli e attrezzature sportive, grazie a un vagone dedicato».Proprio su questo punto, però, si sono sollevate polemiche e rimostranze dalle comunità garganiche e del foggiano, ma anche della Bat e di tutta la Puglia Imperiale. Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha chiesto di riconsiderare questa decisione che penalizzerebbe un'area che intercetta circa un terzo dei flussi turistici regionali.dove il treno non fermerà affatto, Barletta e nelle comunità costiere della Bat e del Nord Barese, quali Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo, che negli ultimi anni sono notevolmente cresciute. Non l'hanno presa bene nemmeno ad Andria (c'è Castel del Monte ed una fermata a Trani o Barletta farebbe comodo) ed a Margherita di Savoia.Il Gruppo FS si è difeso ribadendo come l'offerta di collegamenti standard resti immutata, ma a molti amministratori del centro-nord della Puglia è apparso uno sgarbo su cui avviare riflessioni da parte dei vertici societari. Chissà che nelle prossime ore non vi possa essere un ripensamento per cercare di venire incontro a città e borghi che hanno visto la loro offerta lievitare nell'ultimo decennio.