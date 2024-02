Treni, anche a Trani modifiche alla circolazione ferroviaria dal 3 al 17 marzo

Powered by

Dalle ore 17:00 di domenica 3 a domenica 17 marzo, verranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria nei pressi della stazione di Polignano a Mare, per via dei lavori Trenitalia ha già comunicato alcune modifiche alla circolazioneI treni regionali che sostano nella stazione di Trani interessati da queste variazioni sono:I treni R23512 – R23530 – R23537 (dal 4 al 8 e dal 11 al 15 marzo), R 23509 e R 23540 della stazione di Barletta a quella di Fasano sono cancellati tra Mola di Bari e Fasano;Il treno R 23551 della relazione Barletta – Fasano subisce una variazione d'orario nelle stazioni di Mola di Bari e Polignano a Mare mentre l'orario di partenza e arrivo restano invariati.I canali di vendita sono già aggiornati per evitare disagi ai viaggiatori.