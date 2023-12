Ritardi e soppressioni: ancora disagi per i pendolari di Trani

Circolazione rallentata dalle 14.40 del 12 dicembre per presenza di persone non autorizzate lungo la tratta adriatica

La circolazione ferroviaria è ancora rallentata, dopo le 18.00 di martedì 12 dicembre, lungo la linea ferroviaria adriatica tra Bari e Foggia. Da quanto si apprende da Trenitalia è in corso l'intervento delle Forze dell'Ordine tra Bari-Palese e Bari Centrale per la presenza lungo i binari di persone non autorizzate. Un cliché già visto purtroppo decine di volte quest'anno, senza che siano stati trovati rimedi.I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti. I treni Regionali stanno subendo limitazioni di percorso o cancellazioni. Disagi notevoli per i pendolari tranesi.