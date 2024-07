Guasto a Santo Spirito, disagi per i pendolari da e per Trani

La circolazione ferroviaria sulla linea adriatica è rallentata per un guasto alla nei pressi di Bari Santo Spirito. È stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la ripresa della circolazione.Trenitalia ha avvisato nelle sue info sulla mobilità che «i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti». Disagi per i pendolari e per i viaggiatori che devono recarsi nelle regioni del Nord Italia.