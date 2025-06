Mattinata caotica in stazione di Trani: treni fermi per un guasto a Giovinazzo

Un guasto improvviso sulla linea ferroviaria questa mattina a Giovinazzo ha causato il blocco totale del traffico ferroviario, generando il caos nella stazione di Trani. Treni fermi, pendolari bloccati, viaggiatori in attesa: la situazione è rapidamente degenerata, con lunghe file e proteste.Dalle ore 6:45 di lunedì 16 giugno, secondo quanto riporta RFI, la circolazione ferroviaria tra Pescara e Bari è fortemente rallentata: oltre ai regionali in ritardo e cancellati, il guasto ha avuto ripercussioni anche sui convogli a lunga percorrenza e Alta Velocità, che accumulano ritardi superiori ai 60 minuti.Gravi disagi anche per chi deve raggiungere gli ospedali di Bari e Andria per visite mediche, e per chi si muove quotidianamente per lavoro o studio. Al momento gli unici mezzi disponibili Stp si stanno rivelando insufficiente a coprire il grande afflusso di persone anche perché, nel frattempo, la biglietteria, l'unica disponibile, non riesce a evadere le richieste. Intanto decine di persone cercano soluzioni alternative per raggiungere la propria destinazione.