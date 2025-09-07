FS, la flotta dei treni regionali si rinnova. <span>Foto Credits </span>
FS, la flotta dei treni regionali si rinnova. Foto Credits
Attualità

FS, la flotta dei treni regionali si rinnova

Consegnato oggi, con tre mesi di anticipo, l’ultimo treno del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Puglia

Trani - domenica 7 settembre 2025 Comunicato Stampa
Si completa così la fornitura dei treni di ultima generazione previsti dal Contratto di Servizio con la Regione Puglia, che diventa la prima a raggiungere questo traguardo. Grazie alla consegna di 50 nuovi treni nell'arco degli ultimi quattro anni, la flotta pugliese si pone anche come la più giovane d'Italia, con un'età media inferiore a tre anni.

A presentare il nuovo treno, nella stazione di Bari Centrale: Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia, e Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia. Presenti anche Maria Annunziata Giaconia, Direttore Operations Regionale Trenitalia, Antonio Tresca, Direttore Regionale Puglia, e Debora Ciliento, Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile Regione Puglia. "Questa giornata testimonia l'impegno di Trenitalia per il miglioramento della mobilità ferroviaria in Puglia – afferma l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Gianpiero StrisciuglioPer le comunità locali il treno non rappresenta solo un mezzo di trasporto, ma è abilitatore per la fruizione di servizi, per il turismo, per lo sviluppo economico complessivo".

CARATTERISTICHE DEL NUOVO TRENO: Il nuovo treno elettrico è composto da quattro carrozze a doppio piano, con 446 posti a sedere e 1.162 posti totali. Più spazio per i viaggiatori nelle sedute, spazi dedicati ai bagagli, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente per la ricarica dei dispositivi tecnologici contribuiscono a migliorare l'esperienza a bordo.

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: Un treno ecosostenibile, poiché è stato costruito utilizzando materie prime provenienti dal riciclo ed è a sua volta riciclabile fino al 92%; inoltre, garantisce una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti.

PERSONE A RIDOTTA MOBILITA': Il treno è dotato di due postazioni per persone con disabilità, strategicamente collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti necessari.

TRASPORTO BICICLETTE: A bordo treno sono disponibili diciotto postazioni per le biciclette con prese elettriche incluse, che consentono di ricaricare i modelli di nuova generazione, per dare ai viaggiatori la libertà di scegliere una mobilità integrata e a basso impatto ambientale.










Foto treno e autoritInterni treno elettrico regionale doppio pianoSnapshot JPGEsterno treno elettrico a doppio pianoFoto di gruppo
  • Trenitalia
Altri contenuti a tema
RFI: ritardi e cancellazioni sulla tratta Barletta - Foggia Cronaca RFI: ritardi e cancellazioni sulla tratta Barletta - Foggia La causa: un guasto alla rete elettrica
Dalle 21.00 di questa sera nuovo sciopero personale gruppo FS Dalle 21.00 di questa sera nuovo sciopero personale gruppo FS Potrebbero esservi cancellazioni di alcuni convogli
Mattinata caotica in stazione di Trani: treni fermi per un guasto a Giovinazzo Cronaca Mattinata caotica in stazione di Trani: treni fermi per un guasto a Giovinazzo La causa dell'inconveniente, secondo quanto riferito da Rete Ferroviaria Italiana, è da ricondurre a un guasto tecnico sui binari
Lavori sulla linea ferroviaria: dal 27 maggio al 1° luglio disagi per i pendolari tranesi Lavori sulla linea ferroviaria: dal 27 maggio al 1° luglio disagi per i pendolari tranesi Saranno concentrati prevalentemente nei weekend e nella fascia oraria 8.30-12.00
Investimento mortale a Trani, treni bloccati per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria Cronaca Investimento mortale a Trani, treni bloccati per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria È accaduto in corrispondenza del passaggio a livello di via Corato
Animale investito a Ortanova, circolazione ferroviaria rallentata: i treni interessati Territorio Animale investito a Ortanova, circolazione ferroviaria rallentata: i treni interessati In corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione
Arriva in Puglia il 46° treno elettrico di nuova generazione Arriva in Puglia il 46° treno elettrico di nuova generazione Il mezzo completa il rinnovo della flotta del Regionale
Ordigni tra Santo Spirito e Giovinazzo. Trenitalia sospende circolazione ferroviaria Cronaca Ordigni tra Santo Spirito e Giovinazzo. Trenitalia sospende circolazione ferroviaria A ritrovarli gli operatori Rete Ferroviaria Italiana: operazioni in corso, i treni potranno subire ritardi o cancellazioni
Una Puglia tutta da gustare al "Buona Puglia Food Festival " di Trani
7 settembre 2025 Una Puglia tutta da gustare al "Buona Puglia Food Festival" di Trani
"La nostra ultima estate ", l'ultimo ciak a Trani
7 settembre 2025 "La nostra ultima estate", l'ultimo ciak a Trani
Lavori del passaggio a livello: cosa non va per FDI Trani?
6 settembre 2025 Lavori del passaggio a livello: cosa non va per FDI Trani?
Soccer Trani-Virtus Andria, Moscelli: «Fischi? Obiettivo trasformarli in applausi. Siamo pronti»
6 settembre 2025 Soccer Trani-Virtus Andria, Moscelli: «Fischi? Obiettivo trasformarli in applausi. Siamo pronti»
Eclissi di luna dopo il tramonto: domani spettacolo sul mare di Trani
6 settembre 2025 Eclissi di luna dopo il tramonto: domani spettacolo sul mare di Trani
A Trani sport, inclusione e festa domani con il memorial Boccianti Carone
6 settembre 2025 A Trani sport, inclusione e festa domani con il memorial Boccianti Carone
Parcheggio della Stazione a Trani , quali i tempi? Facciamo chiarezza
6 settembre 2025 Parcheggio della Stazione a Trani , quali i tempi? Facciamo chiarezza
A Trani una nuova segnaletica stradale per "maggior ordine e sicurezza”
6 settembre 2025 A Trani una nuova segnaletica stradale per "maggior ordine e sicurezza”
"Stare bene, stare insieme ": a Trani si conclude il progetto di Auser
6 settembre 2025 "Stare bene, stare insieme": a Trani si conclude il progetto di Auser
Sottopasso di Via De Robertis a Trani, promesse mancate
6 settembre 2025 Sottopasso di Via De Robertis a Trani, promesse mancate
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.