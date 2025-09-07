FS, la flotta dei treni regionali si rinnova

Si completa così la fornitura dei treni di ultima generazione previsti dal Contratto di Servizio con la, che diventa la prima a raggiungere questo traguardo. Grazie alla consegna di 50 nuovi treni nell'arco degli ultimi quattro anni, la flotta pugliese si pone anche come la più giovane d'Italia, con un'età media inferiore a tre anni.A presentare il nuovo treno, nella stazione di Bari Centrale:Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia, e, Presidente Regione Puglia. Presenti anche, Direttore Operations Regionale Trenitalia,, Direttore Regionale Puglia, e, Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile Regione Puglia. "Questa giornata testimonia l'impegno di Trenitalia per il miglioramento della mobilità ferroviaria in Puglia – afferma l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia,– Per le comunità locali il treno non rappresenta solo un mezzo di trasporto, ma è abilitatore per la fruizione di servizi, per il turismo, per lo sviluppo economico complessivo".CARATTERISTICHE DEL NUOVO TRENO: Il nuovo treno elettrico è composto da quattro carrozze a doppio piano, con 446 posti a sedere e 1.162 posti totali. Più spazio per i viaggiatori nelle sedute, spazi dedicati ai bagagli, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente per la ricarica dei dispositivi tecnologici contribuiscono a migliorare l'esperienza a bordo.SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: Un treno ecosostenibile, poiché è stato costruito utilizzando materie prime provenienti dal riciclo ed è a sua volta riciclabile fino al 92%; inoltre, garantisce una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti.PERSONE A RIDOTTA MOBILITA': Il treno è dotato di due postazioni per persone con disabilità, strategicamente collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti necessari.TRASPORTO BICICLETTE: A bordo treno sono disponibili diciotto postazioni per le biciclette con prese elettriche incluse, che consentono di ricaricare i modelli di nuova generazione, per dare ai viaggiatori la libertà di scegliere una mobilità integrata e a basso impatto ambientale.