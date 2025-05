Investimento mortale a Trani, treni bloccati per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria

È accaduto in corrispondenza del passaggio a livello di via Corato

La circolazione dei treni sulla linea Pescara-Bari è stata sospesa dalle ore 12:20 a causa di un investimento mortale avvenuto a Trani, su cui sono in corso accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.Il tragico avvenimento è accaduto in corrispondenza del passaggio a livello di via Corato.Trenitalia comunica che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.Notizia in aggiornamento