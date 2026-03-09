Bari centrale
Bari Centrale, completato il raddoppio della linea Taranto–Bari e attivato il nuovo sistema di controllo ferroviario

Oltre 100 tecnici al lavoro giorno e notte nel nodo ferroviario del capoluogo

Trani - lunedì 9 marzo 2026
Come da cronoprogramma, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha completato il raddoppio della linea Taranto – Bari in ingresso a Bari Centrale e ha attivato il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC), sistema all'avanguardia per la gestione della circolazione ferroviaria in sicurezza che garantisce una maggiore regolarità dei treni all'interno del nodo di Bari. Contestualmente sono state apportate modifiche al piano del ferro della stazione per consentire l'interscambio tra i diversi gestori afferenti alla stazione.

Le attività, svolte da tecnici di RFI, FS Engineering e delle imprese appaltatrici hanno visto al lavoro giorno e notte oltre 100 tecnici dislocati sul nodo di Bari.
L'attivazione dell'ACC consente oggi di velocizzare alcuni itinerari di arrivo/partenza lato Foggia garantendo una maggiore affidabilità tecnologica e creando le condizioni per attivare la prossima interconnessione della stazione di Bari Centrale con la rete da e per l'Aeroporto di Bari. Il completamento del raddoppio della linea Bari – aumenta la capacità della linea e consente di incrementare l'offerta ferroviaria tra il capoluogo jonico e Bari.

L'investimento economico complessivo ammonta a circa 120 milioni di euro.
