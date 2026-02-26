Trenitalia
Trenitalia
Attualità

Dal 5 all'8 marzo confermate le modifiche alla circolazione da e per Bari Centrale

La nota di Rete Ferroviaria Italiana

Trani - giovedì 26 febbraio 2026 12.27
Dal 5 all'8 marzo la stazione di Bari Centrale sarà interessata da interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) che comporteranno una rimodulazione dell'offerta ferroviaria nel nodo di Bari.

Gli interventi
Gli interventi prevedono il completamento del raddoppio della linea Taranto – Bari in ingresso a Bari Centrale e le modifiche al piano del ferro della stazione per consentire l'interscambio tra i diversi gestori afferenti alla stazione. Contestualmente verrà attivato il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC), sistema all'avanguardia per la gestione della circolazione ferroviaria in sicurezza che garantirà una maggiore regolarità dei treni all'interno del nodo di Bari.

Benefici attesi
L'attivazione dell'ACC consentirà di velocizzare alcuni itinerari di arrivo/partenza lato Foggia garantendo una maggiore affidabilità tecnologica e creando le condizioni per attivare la prossima interconnessione della stazione di Bari Centrale con la rete di Ferrotramviaria.
Il completamento del raddoppio della linea Bari – Taranto consentirà di potenziare l'offerta ferroviaria tra il capoluogo jonico e Bari.

Programma dei lavori
Per limitare i disagi a studenti e pendolari le attività sono state programmate a ridosso del weekend. I maggiori impatti si concentreranno sabato 7 marzo e nella mattina di domenica 8 marzo quando la fermata di Bari Centrale sarà inibita a tutti i treni.
Nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 marzo la fermata di Bari Centrale sarà accessibile ai treni della relazione Barletta-Fasano mentre sarà inibita ai treni delle relazioni Foggia-Bari, Lecce-Bari, Bari-Taranto, Bari-Bitritto e delle linee FSE.
Il programma di dettaglio dei treni interessati e delle fermate alternative nel nodo di Bari è disponibile sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.
Le attività, svolte da tecnici di RFI, FS Engineering e delle imprese appaltatrici vedranno al lavoro oltre 100 tecnici dislocati sul nodo di Bari.
L'investimento economico complessivo è di circa 120 milioni di euro.
  • Trenitalia
Altri contenuti a tema
Modifiche alla circolazione ferroviaria da Trani a Roma tra il 15 ed il 27 settembre Modifiche alla circolazione ferroviaria da Trani a Roma tra il 15 ed il 27 settembre I lavori interesseranno la tratta Caserta-Benevento-Foggia per la nuova linea alta velocità
FS, la flotta dei treni regionali si rinnova FS, la flotta dei treni regionali si rinnova Consegnato oggi, con tre mesi di anticipo, l’ultimo treno del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Puglia
RFI: ritardi e cancellazioni sulla tratta Barletta - Foggia Cronaca RFI: ritardi e cancellazioni sulla tratta Barletta - Foggia La causa: un guasto alla rete elettrica
Dalle 21.00 di questa sera nuovo sciopero personale gruppo FS Dalle 21.00 di questa sera nuovo sciopero personale gruppo FS Potrebbero esservi cancellazioni di alcuni convogli
Mattinata caotica in stazione di Trani: treni fermi per un guasto a Giovinazzo Cronaca Mattinata caotica in stazione di Trani: treni fermi per un guasto a Giovinazzo La causa dell'inconveniente, secondo quanto riferito da Rete Ferroviaria Italiana, è da ricondurre a un guasto tecnico sui binari
Lavori sulla linea ferroviaria: dal 27 maggio al 1° luglio disagi per i pendolari tranesi Lavori sulla linea ferroviaria: dal 27 maggio al 1° luglio disagi per i pendolari tranesi Saranno concentrati prevalentemente nei weekend e nella fascia oraria 8.30-12.00
Investimento mortale a Trani, treni bloccati per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria Cronaca Investimento mortale a Trani, treni bloccati per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria È accaduto in corrispondenza del passaggio a livello di via Corato
Animale investito a Ortanova, circolazione ferroviaria rallentata: i treni interessati Territorio Animale investito a Ortanova, circolazione ferroviaria rallentata: i treni interessati In corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione
Formazione specialistica contro la violenza sulle donne. Al via il corso all’Università di Bari
26 febbraio 2026 Formazione specialistica contro la violenza sulle donne. Al via il corso all’Università di Bari
Trani, l'urlo silenzioso di Fabrizio Ferrante: «Non sono disposto a un ulteriore sacrificio senza chiarezza»
26 febbraio 2026 Trani, l'urlo silenzioso di Fabrizio Ferrante: «Non sono disposto a un ulteriore sacrificio senza chiarezza»
Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio, educazione alla legalità con la Guardia di Finanza
26 febbraio 2026 Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio, educazione alla legalità con la Guardia di Finanza
Fondazione Seca presenta “Le Mie Donne” al Polo Museale di Trani
26 febbraio 2026 Fondazione Seca presenta “Le Mie Donne” al Polo Museale di Trani
Trani 2026, la Lista “PER” compatta il fronte progressista: pieno sostegno a Marco Galiano
26 febbraio 2026 Trani 2026, la Lista “PER” compatta il fronte progressista: pieno sostegno a Marco Galiano
L’assessore all’Ambiente Debora Ciliento, la Regione accelera sull’economia circolare con il coinvolgimento del territorio di Trani.
26 febbraio 2026 L’assessore all’Ambiente Debora Ciliento, la Regione accelera sull’economia circolare con il coinvolgimento del territorio di Trani.
Don Mimì di Martino, memoria viva a cinquant’anni dalla scomparsa: il ricordo di Don Mauro Sarni
26 febbraio 2026 Don Mimì di Martino, memoria viva a cinquant’anni dalla scomparsa: il ricordo di Don Mauro Sarni
Parco Giachetti, nuova bufera sulla gestione: la denuncia di Raimondo Lima (FDI)
25 febbraio 2026 Parco Giachetti, nuova bufera sulla gestione: la denuncia di Raimondo Lima (FDI)
Azione Trani, Merra contesta i vertici: “Ignorata la decisione del Direttivo di gennaio”
25 febbraio 2026 Azione Trani, Merra contesta i vertici: “Ignorata la decisione del Direttivo di gennaio”
Il Rotary festeggia 121 anni con una lectio su Paul Harris a Trani
25 febbraio 2026 Il Rotary festeggia 121 anni con una lectio su Paul Harris a Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.