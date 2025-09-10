Modifiche alla circolazione ferroviaria da Trani a Roma tra il 15 ed il 27 settembre

Modifiche alla circolazione ferroviaria sono previste sulla linea Caserta –Benevento – Foggia per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana connessi al nuovo itinerario della nuova linea AV/AC Napoli-Bari.Nel dettaglio, i lavori riguarderanno la fascia temporale dalle 10.00 del 15 settembre alle 16.00 del 27 settembre la circolazione è sospesa tra Caserta, Benevento e Foggia.Pertanto, i treni Frecciarossa e Frecciargento della relazione Roma - Lecce subiscono limitazione di percorso a Caserta e cancellazioni. Lunedì 15 settembre partirà il Frecciargento Bari-Roma (p. 6.05 – a. 10.13) e il Frecciarossa Foggia-Roma-Milano (p. 6:00 – a. 12:24), mentre sabato 27 settembre ripartiranno le Frecce Roma – Lecce in partenza dalla capitale rispettivamente alle 14.58 – 15.52 e 17.58 e il Frecciarossa Milano-Roma-Foggia (p. 16:30 – a. 23:13).Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, Intercity e Regionale hanno previsto corse con bus nelle tratte interessate dalle interruzioni.Per i treni Intercity sono presenti i seguenti servizi alternativi con bus:IC 703 Roma Termini – Taranto: dal 15 al 26 settembre limitato a Caserta. Tratta Caserta – Bari C.le autosostituita con bus L703B.IC 704 Taranto – Roma Termini: dal 15 al 26 settembre originario da Caserta. Tratta Bari C.le – Caserta autosostituita con bus L704A.ICN 788 Lecce – Roma Termini: il 21 settembre soppresso. Tratta Bari C.le – Roma Termini autosostituita con bus LP788. I passeggeri possono utilizzare la seguente soluzione di viaggio: ICN 754 Lecce – Bari C.le + bus LP788 Bari C.le – Roma Termini.ICN 789 Roma Termini – Lecce: nei giorni 19 e 26 settembre soppresso. Tratta Roma Termini – Bari C.le autosostituita con bus LP789. I passeggeri possono utilizzare la seguente soluzione di viaggio: bus LP789 Roma Termini – Bari C.le + ICN 757 Bari C.le – Lecce.Rispetto all'offerta REGIONALE sarà previsto un servizio bus alternativo limitatamente alla tratta Benevento-Caserta e viceversa.Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.È possibile consultare la sezione "Infomobilità" su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest'estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.