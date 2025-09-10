Treni
Treni
Attualità

Modifiche alla circolazione ferroviaria da Trani a Roma tra il 15 ed il 27 settembre

I lavori interesseranno la tratta Caserta-Benevento-Foggia per la nuova linea alta velocità

Trani - mercoledì 10 settembre 2025 16.56 Comunicato Stampa
Modifiche alla circolazione ferroviaria sono previste sulla linea Caserta –Benevento – Foggia per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana connessi al nuovo itinerario della nuova linea AV/AC Napoli-Bari.

Nel dettaglio, i lavori riguarderanno la fascia temporale dalle 10.00 del 15 settembre alle 16.00 del 27 settembre la circolazione è sospesa tra Caserta, Benevento e Foggia.

Pertanto, i treni Frecciarossa e Frecciargento della relazione Roma - Lecce subiscono limitazione di percorso a Caserta e cancellazioni. Lunedì 15 settembre partirà il Frecciargento Bari-Roma (p. 6.05 – a. 10.13) e il Frecciarossa Foggia-Roma-Milano (p. 6:00 – a. 12:24), mentre sabato 27 settembre ripartiranno le Frecce Roma – Lecce in partenza dalla capitale rispettivamente alle 14.58 – 15.52 e 17.58 e il Frecciarossa Milano-Roma-Foggia (p. 16:30 – a. 23:13).

MOBILITÀ TRAMITE INTERCITY E REGIONALE
Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, Intercity e Regionale hanno previsto corse con bus nelle tratte interessate dalle interruzioni.
Per i treni Intercity sono presenti i seguenti servizi alternativi con bus:
IC 703 Roma Termini – Taranto: dal 15 al 26 settembre limitato a Caserta. Tratta Caserta – Bari C.le autosostituita con bus L703B.
IC 704 Taranto – Roma Termini: dal 15 al 26 settembre originario da Caserta. Tratta Bari C.le – Caserta autosostituita con bus L704A.
ICN 788 Lecce – Roma Termini: il 21 settembre soppresso. Tratta Bari C.le – Roma Termini autosostituita con bus LP788. I passeggeri possono utilizzare la seguente soluzione di viaggio: ICN 754 Lecce – Bari C.le + bus LP788 Bari C.le – Roma Termini.
ICN 789 Roma Termini – Lecce: nei giorni 19 e 26 settembre soppresso. Tratta Roma Termini – Bari C.le autosostituita con bus LP789. I passeggeri possono utilizzare la seguente soluzione di viaggio: bus LP789 Roma Termini – Bari C.le + ICN 757 Bari C.le – Lecce.

Rispetto all'offerta REGIONALE sarà previsto un servizio bus alternativo limitatamente alla tratta Benevento-Caserta e viceversa.

Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.
VIAGGIARE INFORMATI
È possibile consultare la sezione "Infomobilità" su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest'estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.
  • Trenitalia
Altri contenuti a tema
FS, la flotta dei treni regionali si rinnova FS, la flotta dei treni regionali si rinnova Consegnato oggi, con tre mesi di anticipo, l’ultimo treno del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Puglia
RFI: ritardi e cancellazioni sulla tratta Barletta - Foggia Cronaca RFI: ritardi e cancellazioni sulla tratta Barletta - Foggia La causa: un guasto alla rete elettrica
Dalle 21.00 di questa sera nuovo sciopero personale gruppo FS Dalle 21.00 di questa sera nuovo sciopero personale gruppo FS Potrebbero esservi cancellazioni di alcuni convogli
Mattinata caotica in stazione di Trani: treni fermi per un guasto a Giovinazzo Cronaca Mattinata caotica in stazione di Trani: treni fermi per un guasto a Giovinazzo La causa dell'inconveniente, secondo quanto riferito da Rete Ferroviaria Italiana, è da ricondurre a un guasto tecnico sui binari
Lavori sulla linea ferroviaria: dal 27 maggio al 1° luglio disagi per i pendolari tranesi Lavori sulla linea ferroviaria: dal 27 maggio al 1° luglio disagi per i pendolari tranesi Saranno concentrati prevalentemente nei weekend e nella fascia oraria 8.30-12.00
Investimento mortale a Trani, treni bloccati per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria Cronaca Investimento mortale a Trani, treni bloccati per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria È accaduto in corrispondenza del passaggio a livello di via Corato
Animale investito a Ortanova, circolazione ferroviaria rallentata: i treni interessati Territorio Animale investito a Ortanova, circolazione ferroviaria rallentata: i treni interessati In corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione
Arriva in Puglia il 46° treno elettrico di nuova generazione Arriva in Puglia il 46° treno elettrico di nuova generazione Il mezzo completa il rinnovo della flotta del Regionale
Il Supercinema torna alla città di Trani: un pezzo di storia verso un futuro pubblico
10 settembre 2025 Il Supercinema torna alla città di Trani: un pezzo di storia verso un futuro pubblico
Piazza Re Manfredi, il Comune rassicura il Tribunale: "La pedonalizzazione non partirà senza i nuovi parcheggi "
10 settembre 2025 Piazza Re Manfredi, il Comune rassicura il Tribunale: "La pedonalizzazione non partirà senza i nuovi parcheggi"
Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
10 settembre 2025 Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
A Trani torna la “Notte delle Lanterne”: vino, cultura e sapori sotto le stelle
10 settembre 2025 A Trani torna la “Notte delle Lanterne”: vino, cultura e sapori sotto le stelle
Trani: alberi abbattuti su proprietà privata, all'incrocio via I Capirro
10 settembre 2025 Trani: alberi abbattuti su proprietà privata, all'incrocio via I Capirro
Rotary Trani premia le eccellenze del territorio
10 settembre 2025 Rotary Trani premia le eccellenze del territorio
SIAE assume a Trani fra i 25 posti disponibili
10 settembre 2025 SIAE assume a Trani fra i 25 posti disponibili
Giornata Europea della Cultura Ebraica a Trani
10 settembre 2025 Giornata Europea della Cultura Ebraica a Trani
Torna Super Trani, la fiera dei fumetti e dei giochi
10 settembre 2025 Torna Super Trani, la fiera dei fumetti e dei giochi
Arte e consapevolezza, il centro antiviolenza Save ai Dialoghi di Trani
10 settembre 2025 Arte e consapevolezza, il centro antiviolenza Save ai Dialoghi di Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.