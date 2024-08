Persona investita sui binari: ritardi e cancellazioni per i treni verso Trani

La circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea adriatica per un investimento di una persona avvenuto intorno alle 19.15 tra Mola di Bari e Bari-Torre a Mare.Trenitalia informa che sono in corso gli accertamenti previsti dalla normativa vigente per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno registrando cancellazioni e ritardi sino a 100 minuti.Il treno FR 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (21:00) oggi termina la corsa a Bari Centrale.I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Lecce. Il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29) oggi termina la corsa a Bari Centrale. Anche in questo caso i passeggeri potranno proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Lecce. Il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40) si fermerà invece a Bari Torre a Mare e chi dovrà arrivare nel capoluogo salentino avrà anche in questo caso a disposizione i bus navetta.Enormi disagi per i pendolari dei treni regionali diretti a Trani, alcuni dei quali, provenienti da Fasano, fanno registrare ritardi vicini alle due ore. Tutte le info utili sulla pagina Infomibilità di Trenitalia.