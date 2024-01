Richiedenti asilo sui binari: ancora disagi per i pendolari di Trani

Ritardi stimati in 25-30 minuti per treni regionali e convogli a lunga percorrenza.È questa la situazione a cui deve far fronte il personale di Trenitalia sulla tratta tra Bari e Trani dalla tarda mattinata di venerdì 5 gennaio. Presenti sui binari, all'altezza del CARA di Palese, decine di migranti ospiti del centro che, attraversando i binari, rendono inevitabilmente lenta la circolazione.Esasperati tanti lavoratori pendolari che hanno contattato la nostra redazione. Una situazione che si ripete e che le autorità preposte non riescono a risolvere.La situazione è tuttora in evoluzione.