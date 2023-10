Un anno di legislatura: oggi al Senato tutti i dati e l'analisi comparata presentata da due professionisti tranesi

Non è la prima volta in cui questa stella della professionalità nata a Trani brillerà come protagonista in una presentazione istituzionale prestigiosa : perché Paola Cirilli e Giuseppe Volpe, leader da tanti anni nel settore delle relazioni istituzionali e dei public affairs , presenteranno questa mattina al Senato della Repubblica l'analisi dettagliata e comparata della attività del Governo in corso alla presenza dei capigruppo di tutti i partiti.Il loro centro Studi, Cui Prodest , nato nel 2008, è considerato una delle eccellenze italiane nel settore dello studio e della ricerca nei servizi di monitoraggio legislativo, Political intelligence, business diplomacy ed elaborazione di strategie politico normative.Duemilaventi proposte di legge di iniziativa parlamentare, con le prime tre aree tematiche di affari costituzionali, giustizia e cultura e istruzione ( contro le 2.265 del primo anno della precedente) , una suddivisione delle tematiche per gruppi parlamentari e un'analisi capillare per un governo definito pressoché monocolore e insediatosi - un unicum nella storia parlamentare - in autunno: i due professionisti hanno realizzato un'analisi comparata prendendo in considerazione tutte le proposte di legge di iniziativa parlamentare, governativa, regionale, popolare e del CNEL, individuando le principali aree tematiche e i gruppi che le hanno presentati.L'analisi comparata è stata realizzata a 11 mesi dall'avvio della presente legislatura poiché è prevedibile una contrazione dell'attività legislativa dovuta all'avvio della sessione di bilancio : e infatti sono state prese in rassegna tutte le proposte presentate dal 13 ottobre 2022 al 21 settembre 2023, oltre tutte le proposte presentate dal 23 Marzo 2018 al 23 Marzo 2019 ( rispettivamente diciannovesima e diciottesima legislatura). Il centro studi Cuiprodest ha realizzato l'analisi quantitativa individuando 16 aree tematiche: affari costituzionali famiglia, giustizia, lavoro, fiscale, agricoltura, infrastrutture, cultura e istruzione, gambling, telecomunicazioni, Affari Esteri e comunitari, ambiente, salute, politiche sociali, difesa e turismoLa società di Giuseppe Volpe e Paola Cirilli è nata da un interesse sempre crescente di entrambi per l'affare pubblico e che cercando gli interlocutori giusti e tentando di spostare le opinioni a favore del proprio cliente cerca di far valere le sue ragioni contro o a favore di un determinato provvedimento normativo.La Cui Prodest è nata nel 2008 e da allora di strada ne è stata fatta tanta, non solo perché la consulenza che offre nei settori del lobbying, dei public affairs e del monitoraggio legislativo è riconosciuta tra le migliori in Italia ma anche per una parte di analisi e studi critici che possono definirsi esclusivi e nati dal loro unico e minuzioso lavoro."Cui prodest", a chi giova? Innanzitutto alla politica, perché queste analisi quindi agiscono a sostegno di quegli interessi "privati e particolari" che lo Stato non conosce bene e che potrebbe sacrificare a vantaggio di altri interessi e/o obiettivi, dunque sono funzionali al sistema pluralistico perché attivano meccanismi di partecipazione, di associazione e di partecipazione all'interno della società civile e tra essa e le istituzioni.Ma in questo caso anche alla nostra città che può vantare un altro caso di eccellenza professionale di cui andar fieri.