Un evento per un lunedì di Pasqua nuovo sul porto di Trani, tra deejay e musica

Musica per tutti i gusti a animare in maniera nuova un lunedì di Pasqua che, come al solito, attrae da vicino e lontano, molti visitatori al porto di Trani.L'evento è organizzato grazie alla collaborazione degli esercenti dalle live band al dj set , Come spiega il Presidente dell'Associazione In movida, Mimmo Laurora.Brusco è un cantante italiano. Conosciuto in passato come Papa Giovanni o Papa G, è noto per la sua carriera solista e come membro di una delle posse storiche del reggae italiano: la Villa Ada Posse. Brusco è, come viene chiamato in Giamaica il suo stile, un "DJ", che nell'isola caraibica è inteso come colui che, accanto al selecter, tiene in mano il microfono e fa del toasting.Miss Pia trasforma le sue performance in un giro di giostra della musica italiana e internazionale a 45 giri. Chi la incontra non può fare a meno di esserne affascinato: in lei la maschera e la donna si fondono in pura espressione artistica; potremmo definirla un personaggio a metà tra Bettie Page e Keely Smith: con la bellezza della prima e l'ironia della seconda.La sensibilità che la caratterizza si evidenzia nella capacità di scegliere il mood giusto al momento giusto: la ricercatezza nella scelta del brano musicale più adatto crea così un atmosfera ogni volta diversa, potente e mai leziosa. Il vinile è il filo conduttore delle sue serate a base di musica in cui qualcosa di assolutamente familiare crea atmosfere d'antan e ironiche rievocando passato, presente e futuro; tutti riuniti per un evento unico nel suo genere: Swing, Rock'n'Roll, Rockabilly, Beat.Luna nova band saranno loro ad aprire l evento.Luna Nova è una tra le band più rinomate nel settore della musica napoletana, si è esibita nelle migliori taverne capresi. Le nostre esibizioni spaziano dal repertorio napoletano puro, ai classici italiani ed internazionali, sfruttando la musica, giocando sull'equivoco e sulla battuta, riadattando i brani e rendendoli dei pezzi unici.