Una giornata emozionante: Traninostra ha compiuto 40 anni  

Tutto ebbe inizio a partire dal 1984, anno in cui il dott. Giuseppe Amorese e il prof. Aurelio Carella con un gruppetto di amici, tra cui Filippo Granieri e Gaetano Cuocci, le diedero vita,. Da allora Traninostra ha organizzato molte manifestazioni di interesse culturale, dando a ciascuna di esse il meritato peso sociale, inteso a valorizzare la città, il territorio e la Puglia.Impossibile citare tutte le iniziative realizzate. Basti pensare alle tredici edizioni della Mostra dell'antiquariato iniziata nel 1991, prima in corso Italia e poi presso il Monastero di Colonna. E poi ancora le mostre di pittura, scultura e anche una dedicata alla storia della fotografia, come pure il Salone Tranese del Libro e tantissime altre manifestazioni.L'evento di festeggiamento ha preso le mosse dalle sentite parole di augurio pronunciate dall'Assessore alle Culture e Pubblica Istruzione, dott.ssa Lucia De Mari, che hanno subito ricreato un clima di autentica partecipazione grazie al quale sono state ripercorse le tappe salienti del cammino culturale dell'associazione a servizio della città.Per lasciare un segno tangibile del raggiungimento di questo importante traguardo Traninostra ha nominato "Soci Onorari" il prof. Luigi Ambrosio, il prof. Carlo Ventura, l'attrice Bianca Nappi e il regista Fabrizio Corallo, quattro cittadini tranesi che ogni giorno, nelle proprie professioni portano alto il nome di Trani.Il prof. Ambrosio, collegato da remoto, ha ricordato gli anni della sua adolescenza in cui ha frequentato il Liceo Scientifico a Trani, mettendo le basi per la sua straordinaria carriera di matematico e professore ordinario della Scuola Normale Superiore di Pisa, di cui è anche direttore. Sollecitato dal conduttore, il giornalista Nico Aurora, il prof. Ambrosio si è soffermato sul suo attaccamento alla nostra città in cui ha trascorso un terzo della propria vita e dove ritorna sempre con infinita gioia, quando gli importanti impegni professionali glielo consentono.La presenza del prof. Carlo Ventura, Ordinario di Biologia Molecolare presso la Scuola di Medicina dell'Università di Bologna, nato e formatosi a Trani, ha offerto all'affascinato pubblico una nuova prospettiva sugli studi di biologia molecolare influenzati dalla fisica, campi magnetici, vibrazioni nanomeccaniche e luce.Il prof. Ventura ha permesso al numeroso pubblico presente di ascoltare la "musica" delle cellule e, soprattutto, dimostrare come al contatto con il bello, nelle molteplici forme dell'arte, il corpo trovi una dimensione di benefica armonia.Il prof. Ventura ha dato prova di quanto le nuove frontiere della Medicina rigenerativa non possano prescindere dai valori di solidarietà e fratellanza, che ci rendono veramente uomini.L'attrice Bianca Nappi, impossibilitata ad essere presente alla cerimonia perché impegnata nelle riprese di una nuova serie televisiva, ha fatto giungere un suo toccante video in cui, dopo avere ringraziato Traninostra, si è soffermata sull'importanza delle prime esperienze vissute qui a Trani con le compagnie teatrali locali, su cui ha edificato la sua carriera professionale che spazia dal cinema alla televisione, senza tralasciare il teatro. Ha concluso il suo video con un incitamento rivolto all'Associazione, affinché possa continuare il suo cammino a favore del bene comune anche in questi frangenti non proprio facili per la promozione della cultura.Infine il regista Fabrizio Corallo, anche lui costretto da impegni professionali a essere assente, in un suo video-messaggio ha fatto giungere i suoi ringraziamenti e ha accennato al suo importante lavoro di regista rivolto ai giganti del mondo dello spettacolo come Marcello Mastroianni, Virna Lisi, Alberto Sordi, Vittorio Gassman e tanti altri.Ai quattro nuovi Soci Onorari sono stati consegnati una pergamena e un disegno a china, con scorci particolari di Trani, tutti pezzi unici del maestro Fulvio del Vecchio.Nella seconda parte della cerimonia sono state consegnate delle targhe di ringraziamento per la collaborazione profusa a favore delle iniziative promosse da Traninostra alla dott.ssa Daniela Pellegrino, all'avv. Ugo Operamolla, al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Vecchi, prof.ssa Angela Tannoia, ed alla dott.ssa Marina Lalli.Momento toccante è stato quello della consegna alla dott.ssa Pellegrino, introdotta dalla lettura da parte di tre giovani studentesse del Liceo Vecchi della dedica dell'autore All'inclita Città di Trani, dal testo del 1642 Il Nicola Peregrino di Lorenzo Valerii, ristampa curata dall'Associazione il cui originale è gelosamente custodito fra i tesori della nostra Biblioteca "G. Bovio" . È questo uno dei fiori all'occhiello dell'Associazione: ristampare testi antichi riguardanti la nostra città per consentire agli studiosi di poterne usufruire e sottrarli così all'azione corrosiva del tempo.Il clou della cerimonia è stata la consegna delle targhe all'avv. Operamolla e al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Vecchi, prof.ssa Angela Tannoia. L'avv. Operamolla ha ricostruito le tappe degli ultimi anni della Tipografia Vecchi ed il suo impegno per la conservazione di quel patrimonio a favore della Città. La prof.ssa Tannoia ha evidenziato il grande lavoro profuso dal Liceo Vecchi, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, per il trasferimento delle macchine tipografiche presso la sua Scuola.Il Dirigente Scolastico ha sottolineato l'alto valore formativo che questo patrimonio riveste per gli studenti del Liceo Vecchi, ma anche per quelli del territorio. Infatti ha ricordato che due studenti del Politecnico di Bari, istituzione coinvolta dal Liceo Vecchi nella valorizzazione di questa importante eredità, si sono già laureati con una tesi su Valdemaro Vecchi.Traninostra è particolarmente orgogliosa della realizzazione della Tipoteca Valdemaro Vecchi presso il liceo Scientifico a lui intitolato, grande tipografo-editore, per cui si è tanto spesa e continua a collaborare con il Dirigente Scolastico e l'intera Comunità del Liceo Vecchi, per una sempre più qualificata fruizione della Tipoteca.Dulcis in fundo è stata consegnata anche una targa alla dott.ssa Marina Lalli, in qualità di proprietaria di Palazzo san Giorgio, per il sostegno dato all'Associazione nelle sue varie manifestazioni.Infine il presidente in carica di Traninostra, Angela Di Nanni, ha chiamato sul palco i presidenti e le figura rappresentative delle varie associazioni che collaborano quotidianamente per offrire alla città iniziative culturali volte a promuovere un turismo veramente sostenibile, per immortalare con una foto l'importante lavoro di squadra svolto negli anni.Con l'immagine di questa unione reale fra le energie culturalmente più vive della Città si è conclusa una cerimonia veramente indimenticabile.