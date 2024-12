Una partita solidale con gli “Angeli del Soccorso” e “Asd Erremme Scuola Calcio Trani” la nuova autoambulanza

L'impegno costante e disinteressato dell'associazione "Angeli del Soccorso - OdV" è ormai conosciuto da tempo dai cittadini tranesi. L'impegno e la costanza dei suoi soci e degli amici e simpatizzanti dell'associazione ha spinto tantissime persone a partecipare ad una raccolta fondi che si è tenuta questi mesi per acquistare un'ambulanza, un bene prezioso che aiuterà tutte quelle persone che ne avranno bisogno. Grazie alla tenacia di chi non si è dato per vinto, questo sogno è diventato realtà, e finalmente la città di Trani (e non solo) beneficerà del mezzo.Ma la bontà degli Angeli non si ferma, perché grazie alla partita solidale ospitata dal centro "Jobel" in collaborazione con "Asd Erremme Scuola Calcio" si è tenuta una grande raccolta di giocattoli destinati ai bambini indigenti e bisognosi della città, in uno spirito di solidarietà collettiva, unito alla volontà di trascorrere tempo insieme, divertirsi, praticare sport e inclusione.Una parte dei giocattoli sono poi stati donati, a fine partita, ai bambini che hanno giocato. Un'altra parte sarà distribuita ai bambini dell'orfanotrofio "Sant'antonio" di Trani e all' "Unitalsi". Un'ultima parte sarà a disposizione dei cittadini tranesi in piazza Libertà domenica mattina, dalle 10:00 alle 13:00, dove gli Angeli si riunita no per la vendita delle stelle di Natale.Gli "Angeli del Soccorso - OdV" invitano a partecipare anche le altre associazioni di bambini speciali, per un caldo abbraccio natalizio.