Una stagione di premi per il Frantoio Schinosa di Trani

L'olio extravergine d'oliva prodotto a Trani dal Frantoio Schinosa delle Aziende Agricole Di Martino si aggiudica, per il secondo anno consecutivo, il primo posto al prestigiosissimo concorso organizzato dal COI Consiglio Olivicolo Internazionale, l'organismo internazionale più importante al mondo nel settore dell'olio con sede a Madrid.Ma questo premio non è il solo che l'azienda tranese ha conquistato in questa campagna olearia: Frantoio Schinosa è stato premiato, infatti, sia in occasione del Vinitaly di Verona che a Perugia con l'Ercole Olivario. L'olio evo, prodotto di eccellenza della nostra terra, non manca di dare lustro alla città e al suo vivace settore agricolo.