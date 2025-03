Frantoio Paparella tra le Eccellenze Italiane, premiato a Roma con le "5 Gocce" Bibenda 2025

Nel prestigioso scenario dell', il, con il suoè stato insignito delle, il più alto riconoscimento assegnato dallaagli oli extravergine di oliva che si distinguono per qualità assoluta, caratteristiche sensoriali ed espressione del territorio.Alla cerimonia di premiazione ha preso parte, per la prima volta in assoluto in un evento dedicato all'olio extravergine d'oliva, ilUna presenza simbolica e fortemente significativa, che testimonia come,, sia a livello nazionale che internazionale. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha sottolineato il valore culturale, economico e identitario dei prodotti della nostra terra, riconoscendo in essi ambasciatori della qualità italiana nel mondo.Un ruolo di rilievo è stato giocato dalla, protagonista assoluta della serata grazie alla. La regione si conferma cuore pulsante dell'olivicoltura italiana e player sempre più influente anche a livello globale."La Puglia non è solo la regione con i numeri più alti in termini di produzione olearia in Italia: è un ecosistema culturale, agricolo e produttivo che oggi parla al mondo con linguaggio contemporaneo. Il riconoscimento ottenuto dal nostro frantoio è parte di una visione più ampia che vede il Sud Italia protagonista di una nuova narrazione dell'olio extravergine: identitaria, ma evoluta, innovativa e sostenibile", ha dichiarato, brand manager del Frantoio.Fondato nel 1891, iltramanda di generazione in generazione il sapere artigiano legato all'olivicoltura pugliese, interpretandolo oggi con un approccio audace e una costante ricerca dell'eccellenza. Le "5 Gocce" ricevute rappresentano un riconoscimento autorevole al lavoro quotidiano svolto nel rispetto delle cultivar autoctone e dei tempi della natura.Il pubblico di professionisti, produttori, sommelier, giornalisti e appassionati ha potuto apprezzare in degustazioneche ha trovato riscontro per l'equilibrio tra amaro e piccante (dati dall'alta concentrazione di polifenoli) la complessità aromatica e la raffinatezza del profilo gustativo.si conferma così tra i protagonisti dell'extra vergine di oliva di eccellenza made in Italy, capace di portare nel mondo l'autenticità e la bontà della propria terra.