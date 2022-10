Vigili del Fuoco in via San Gervasio

Intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco, della Polizia locale e del 118 nel pomeriggio in via San Gervasio, nel tentativo di fare irruzione in un appartamento al sesto piano di uno dei condomini che si affacciano su quella strada: pare che l'anziana donna che risiede in una delle abitazioni del palazzo non rispondeva da almeno un paio di giorni alle chiamate della sua collaboratrice domestica, che per questo ha dato l'allarme e ha richiesto l'intervento. La strada è stata bloccata e i vigili del fuoco si sono dovuti calare dai balconi sovrastanti l'appartamento della signora. La donna è stata ritrovata viva in cucina dove era riversa a terra, impossibilitata a muoversi a seguito probabilmente di una frattura al femore e soccorsa dal 118 della postazione Oer Trani giunto sul posto.