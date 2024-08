Zona di costa alle spalle del Monastero, "È un luogo sicuro?"

«Qui siamo al sicuro?», è il dubbio di un bagnante. Quiete, sensazione di pace, contatto con la vegetazione incolta, scogliera senza sabbia, acqua limpida e cristallina. La zona di costa alle spalle del Monastero di Colonna sembra il luogo ideale per gli amanti del mare, l'habitat naturale per chi vuole godersi in assoluto relax la pausa estiva ed è, infatti, molto apprezzata anche da tantissimi turisti e forestieri.«Si tratta sicuramente – ha detto il bagnante - di un posto paradisiaco. Tuttavia, nel punto segnalato, ieri ci ho fatto caso per la prima volta, c'è una montagna di terra ed alberi piuttosto sporgenti. Per un momento, ho avuto davvero paura che il terreno potesse franare e venirci addosso. Confrontandomi con altre persone, ho esposto le mie perplessità sulla sicurezza dell'area, anche loro convenivano con me e così abbiamo deciso di spostarci. Sia chiaro, non essendo un tecnico, potrei sbagliarmi».L'area in questione, soprattutto, durante queste caldissime giornate di agosto è affollata di persone. Una rassicurazione da parte del Comune renderebbe tutti più tranquilli.