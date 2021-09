Deiezioni canine, un cittadino tranese: «Maggiori controlli e sanzioni per i trasgressori»

Salve sono un cittadino tranese e vorrei denunciare fra le tante segnalazioni inviateVi la situazione critica a livello igienico-sanitario in cui versano i marciapiedi, strade, piazze e giardini pubblici, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale, facciate dei palazzi soprattutto gli angoli ecc., il tutto causato dalla negligenza dei proprietari di animali domestici che continuano a imbrattare i luoghi di cui usufruiamo giornalmente tutti noi non raccogliendo le feci canine e non provvedendo alla pulizia delle urine lasciate dai loro cani; nonostante la presenza dei contenitori pubblici per le deiezioni canine, sprovviste peraltro la maggior parte di buste e non puntualmente fatto il cambio dei rifiuti conferiti, deturpando e danneggiando cosi' l'ambiente e l'arredo urbano cittadino e rendendo la qualità dell'aria pessima fra i tanti olezzi di varia natura che siamo costretti a sopportare.



A ciò si aggiunge il persistente disagio provocato al passeggio giornaliero cittadino e l'attribuzione di una deplorevole immagine agli esercizi commerciali e alle bellezze artistiche che offre la nostra città. Richiediamo pertanto e poniamo all'attenzione dell' amministrazione in merito alla suddetta problematica affinchè si adoperi per maggiori controlli e addebiti con sanzioni i trasgressori, oltreché realizzare un'azione costante di sensibilizzazione per civilizzare chi si macchia di queste opere di inciviltà e provvedendo alla pulizia e sanificazione periodica di tutto il territorio come da contratto di servizio con Amiu, inoltre si provveda alla dovuta e necessaria manutenzione dell'arredo urbano danneggiato in quanto conseguenza di possibili incidenti a cose e persone. Tale richiesta deriva dalla necessità di restituire un certo decoro urbano, ambientale e sociale di Trani che da qualche tempo si sta perdendo strada facendo. Vi allego foto come puro riferimento indicativo della problematica in oggetto. Distinti saluti.



- Leonardo Mazzilli