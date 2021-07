Uno slogan contro chi non raccoglie i bisogni dei propri cani: "La cacca sei tu!"

Una campagna virale contro l'abbandono delle deiezioni canine per strada è stata intrapresa da un gruppo di residenti di viale Europa sfiancati, anzi è il caso di dire nauseati, dalle continue corse a ostacoli che sono costretti a fare nonostante l'installazione di numerosi contenitori destinati esclusivamente alle deiezioni canine e, in mancanza, a cestini per l'indifferenziato dislocati nella città."Se mi abbandoni per strada la cacca sei tu" recita lo slogan, fin troppo gentile nei confronti di chi continua a infischiarsi di regole come il rispetto del prossimo e della cosa pubblica.L'immagine è mutuata da uno degli emoticon più celebri delle chat di WhatsApp, e , pur dall'aspetto simpatico e inequivocabilmente riconducibile a ciò che rappresenta e viene contestato, un escremento abbandonato, e che per questa ragione diviene epiteto per chi non si cura di raccogliere nelle apposite bustine i bisogni del proprio cane, creature che , è evidente, non hanno colpa. .Gli abitanti di viale Europa hanno intrapreso questa iniziativa potenzialmente virale soprattutto in altre strade non centralissima della città.Diverse fotografie ci sono giunte da via Bari, strada che confluisce sulla statale per Bisceglie , in buona parte dissestata e adiacente un cantiere di una grande palazzina in costruzione: ma questo stato - precario dell'asfalto, che da solo costituisce a dir poco un'altra situazione poco sostenibile- non esime dall' essere considerata una strada attraversata da residenti come tutte le altre.Invece ogni mattina è costellata letteralmente e abitudinariamente di escrementi di cani evidentemente anche di taglia grossa come testimoniano alcune foto.Che dire? Che in una città allo stato attuale invasa da topi che ormai escono allo scoperto, blatte che si annidano ovunque e un maleodore diffuso aggravato dal caldo, (siamo nel profondo sud, il caldo è prevedibile e non è un'incognita, probabilmente azioni di prevenzione di questi inevitabili conseguenze andrebbe ripensata), aggiungere questa violazione che continua a perpetrarsi nonostante la disponibilità di contenitori appositi davvero è deprecabile.Ci auguriamo che la faccetta di m... con il messaggio chiaro e diretto divenga virale e metta un po' di scrupolo ai malsani possessori di cani.