Ambrosio e Assi, eccellenze tranesi. Al contrario, il parcheggio della stazione, i furbetti del sacchetto, le code alle poste

Naturalmente. Orgoglio tranese. L'attuale rettore della Scuola Normale Superiore di Pisa, alunno del Liceo Scientifico di piazza Plebiscito (nella sede dei padri Barnabiti che frequentavamo noi ragazzi dell'epoca) era il più bravo della sezione C. Ma anche della A dei fighetti e della B dei più tranquilli. In realtà era il più bravo di tutto il Liceo: il preside, che all'epoca era il prof. Nicola Scarpelli, Fisico e Matematico allievo di Enrico Fermi e Guglielmo Marconi, compagno di corso di Ettore Majorana, lo aveva notato subito. Luigino riusciva a spiegare con calma le lezioni a tutta la classe, a volte anche ai professori. La compianta professoressa Liserre, pur insegnando Lettere, lo adorava avendone intuito la genialità. "Luigino in V classe leggeva un testo di meccanica razionale. Per noi era arabo" racconta un compagno di classe. Luigino, classe 1963, dal 2019 è al vertice della Scuola Superiore Normale di Pisa.E' giovane e intraprendente il tranese consigliere nazionale di Unimpresa. Ed in tema economico/pandemico viene intervistato dal Corriere della Sera e dal Tg com 24: "Le nostre aziende, con la fine dell'anno – spiega Assi - quando si siederanno per tirare la linea di questo terribile 2020, scopriranno quello che nessuno gli ha mai realmente detto ovvero che oltre all'imposizione decisionale in casa propria, cioè il divieto di licenziare, vi è anche l'imposizione di sostenere dei costi perchè il sussidio alle famiglie in realtà non è a carico dello Stato, ma è cofinanziato in maniera robusta dalle nostre imprese che da ormai nove mesi non riescono a riaprire neanche le loro porte". Una spiegazione chiara e importante, da vero esperto. Giovane e intraprendente. Lunga la sua esperienza nel settore della consulenza del lavoro. Bravo Giò.per le condizioni attuali. Ma potrà raggiungere assolutamente il massimo dei voti e la lode nel momento in cui vedremo realizzati gli annunciati programmi: proprio ieri il sindaco ha illustrato un progetto per nuovi parcheggi in città, nel quale si prevede anche il completamento del parcheggio interrato della stazione. Potrebbe essere la vera "magia" dell'amministrazione Bottaro: finanziato con i fondi dei Mondiali di Italia '90, quel parcheggio mai aperto ma inaugurato ben due volte, potrebbe davvero vedere la luce in un futuro non lontano. Il condizionale è d'obbligo, ma l'auspicio è presente.perché magari possono tornare alla ragione. Soprattutto se "beccati" sul fatto e sanzionati, come sta accadendo in questi giorni grazie alla fototrappole dislocate dall'Amiu in alcune zone della città.Pur di non fare la differenziata scaricano rifiuti di ogni genere in maniera sconsiderata, sui cigli delle strade, nelle campagne. Eppure ci sono quattro isole ecologiche in città. Incivili e fessi pure.Un disservizio che in questo periodo di emergenze e in questo clima invernale non ci voleva davvero. Già le file sono lunghe e fastidiose, ma unire alle code anche gli utenti che hanno bisogno di contanti, questo si poteva evitare.