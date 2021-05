Le nuove Pagelle: Ciak si gira, con Barbara e Verdone, dibattiti incubati, roghi e risse dei soliti ignoti

Trani set cinematografico internazionale – Voto 9

Barbara Palumbo - Voto 9

Palazzo Carcano – Voto 6

Vandali e fumi e teppisti – Voto 0

Barbara Palumbo e i set cinematografici tranesi, fra cubi e incubi.Non è la prima, non sarà l'ultima. E' dai primi anni '70 che, fra una monaca e una liceale, fra Sofia, Banfi e Giannini (e chi più ne ha ne metta), fra Wertmuller e Veronesi, la nostra città viene scelta come set cinematografico per pellicole dei generi più disparati. Al di là degli svariati pareri sull'importanza della cosa, sul provincialismo di taluni, sulla utilità o meno di tutto questo (intanto l'altro giorno passeggiava per il porto il divo hollywoodiano Michael Nouri), ora è preannunciato per fine maggio l'ennesimo ciak per la produzione di una serie TV internazionale: si tratterebbe di un lavoro affidato al registra Alan Taylor, lo stesso della serie "Soprano" della Hbo, per un progetto di un produttore della serie Games of Thrones, Frank Doelger.Dall'inizio del 2020 Taylor sta realizzando una serie in otto puntate per un thriller ambientale globale intitolata "The Swarm" ("Lo sciame"). Ve ne racconteremo presto. Alla prossima puntata.La bravissima Barbara, tra l'altro anche bellissima, non demorde e può ancora crescere: il suo sogno chiamato palcoscenico non è certo svanito, o assopito, per colpa del Covid. Anzi: ha addirittura conquistato un piccolo ma importante spazio nel nuovo film di Carlo Verdone dal titolo "Si vive una sola volta" (disponibile da qualche giorno su Prime Video e su Sky Q) lavorando a fianco di attori come Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora. La recitazione è sempre stata la sua passione, da quando giovanissima a Trani frequentava la "Compagnia dei Teatranti" del regista di Enzo Matichecchia. Poi gli studi al Dams di Roma Tre, e il grande schermo nel 2015 a fianco di Sabrina Ferilli nella fiction "Rimbocchiamoci le maniche" e oggi con l'icona del cinema Italiano, Carlo Verdone."Non sarà un cubo" ha detto Amedeo Bottaro. Ma più che un cubo, per molti è un "incubo", tanto che nel mezzo della politica sopita in attesa dei bilanci di primavera si è risvegliato il dibattito. E forse Andrea Ferri ha centrato l'argomento, non sparando sul progetto finale (che sarà il frutto di un concorso di progettazione internazionale da parte dell'Agenzia delle Entrate) ma affrontando l'argomento da un altro punto di vista: il futuro dell'intera area e l'ipotesi di una vera Cittadella della Giustizia fra Palazzo Carcano e l'area oltre il castello. Con l'attuale Tribunale che potrebbe essere riconvertito in contenitore culturale.Ormai è cronaca quotidiana: teppismo, roghi, risse, incuria. C'è qualcosa nell'aria, molto fumo, nel cervello, che ammorba l'ambiente.