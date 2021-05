Le nuove Pagelle del Giovedì: furti e razzi, bandiere e passaggi negati

Ladri di carrozzelle - Voto 0

Razzo cinese – Voto 6

Accessi al mare e Bandiere colorate – Voto 5

Passaggio a livello via De Robertis: Voto 2

Cecilia Di Lernia: Voto 8

Furto da sdegno e razzo cinese, bandiere non blu e passaggi negati, e un plauso ad un ex assessoreProvo molta pena per loro. Non pietà, sia chiaro. Ma pena: di quale tipo di esseri umani stiamo parlando? Non appartengono a nessuna categoria, nemmeno a quella dei ladri.La notizia del furto del furgone attrezzato (ritrovato abbandonato, ma con importanti danni) con a bordo le carrozzelle dei diversamente abili in partenza per Nazionali dei Powerchair Sport ha fatto il giro del mondo, registrando ovunque sdegno. E l'appello di Donato Grande è stato davvero commovente (a lui ancora un 10).Diciamolo: dopo mesi di bollettini di pandemia, di virus e di vaccini, l'aver appreso della possibilità molto remota di essere colpiti da un frammento di un razzo cinese nel corso di una notte primaverile è stata un po' come vivere in un film americano. Non pochi però sono andati davvero nel panico, chiedendo in redazione continui aggiornamenti sulla posizione del razzo. Fortunatamente i cinesi non hanno cambiato consonanti in corso d'opera, ne' la traiettoria finale ha colpito la Penisola. Il razzo ha preferito le Maldive, forse il mare era più blu.A proposito di mare: Bandiera Blu a 6 chilometri da Trani (una ventina se guardiamo dall'altro lato: Margherita di Savoia), e Bisceglie si può giustamente vantarsi ancora una volta di questo importante riconoscimento. Che non è attribuito solo al colore del mare, ma anche ai servizi offerti. Qui da noi invece ancora ruderi sulle spiagge, accessi chiusi, pur tra bellissimi e costosi lidi privati attrezzati, alcuni ancora in fase "costruzione", e tratti esigui di costa pubblica. E' evidente come Trani non riesca ancora a potersi fregiare dell'ambito titolo, e come quel "Ripartiamo dal mare" sia ancora un slogan in itinere.E' un altro dei "misteri" di Trani, che si tramanda da generazioni ed amministrazioni. Inutile fare ancora una volta il riassunto delle puntate precedenti. Guardiamo al presente: città tagliata in due dalle sbarre chiuse quotidianamente per interi quarti d'ora, con sempre maggiori disagi non solo per i residenti ma soprattutto per loro, per i pedoni, per i ciclisti, per gli anziani, per i ragazzi che incoscienti scavalcano e passano sui binari. Ma cos'è che blocca la soluzione a questo problema?Lo so, è una ex amministratrice comunale, è stata assessore nella passata legislatura: la vedevamo in giro, sul campo, sempre attiva. E ancora oggi lo è, al di là della sua professione di avvocato, nella sua passione per questa città e per la fotografia. Nelle immagini che cattura con il suo obiettivo descrive parecchio.