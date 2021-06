Le Nuove Pagelle: Trani incanta Milano, Elena Brulli incanta Trani

Trani a Milano - Voto 10 e Lode

Filiberto Palumbo - promosso

Fumi, furti, teppismo, rifiuti - bocciati

Elena Brulli e l'associazione Forme – Voto 10

Giudizio: #weareintrani

Lode per Trani, in un'estate rovente: arrivederci in autunno!Sapessi com'è strano vedere la Cattedrale a Milano. Eppure, proprio in questi giorni, in Stazione Centrale a Milano campeggia la nostra "Regina", e il romanico pugliese oscura le guglie del Duomo: San Nicolin vs la Madunin, e i viaggiatori e i passanti l'ammirano, e i pugliesi e i tranesi (numerosissimi nella capitale lombarda) la guardano e sognano di rivederla presto dal vivo. Che meraviglia, che orgoglio, che bellezza.Promosso anche l'avvocato, che in rappresentanza del centro destra tranese a settembre aveva gareggiato contro Bottaro candidandosi a sindaco e riuscendo a convogliare su di lui tutte le speranza di quella fetta di elettorato: diventato consigliere comunale, in verità non ha fatto sentire molto la sua presenza. Anzi. Promosso, come accade per quegli alunni di cui si conoscono le capacità anche se non si applicano.E bruciano. E rompono. E sporcano. E rubano. E gridano. E investono. Ogni santo giorno. Fra segnalazioni e cronaca, non passano 24 ore che non si registrino situazioni negative, atti vandalici, immondizia abbandonata, incendi di rifiuti, furti non solo di auto ma anche di...bronzo (come alla fontana di piazza della Stazione). I cittadini richiedono maggiore sicurezza, maggiore sorveglianza, telecamere, controlli in città e nelle campagne. La situazione sta sfuggendo di mano.Elena è una donna geniale, umile, impegnata, altruista. Sempre in movimento: libri, musica, sfilate, arte, cultura, ambiente. E con l'associazione culturale "Forme" sta offrendo alla città una serie di iniziative sempre più interessanti, con l'obiettivo di esaltare il patrimonio storico, artistico e culturale di Trani e del territorio pugliese, ma anche evidenziare e far venir fuori potenzialità spesso sopite soprattutto dei giovani. E l'altra sera, con l'evento "FormArte" ha raggiunto il top. Ne parleremo.