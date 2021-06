Le Nuove Pagelle: benemerenze a amici del mare, cinema chiusi e ciak sul porto, col vaccino prima degli esami

Bini, Carbonara e D'Addato; Zaky, Milite Ignoto e Genio Guastatori – Voto 8

Amici del Mare - Voto 9

Cinema e teatri chiusi – voto 0

Vaccinazione maturandi e non – Voto 8

Ute Leonhardt – Voto 8

Cittadini onorari e amici, del mare soprattutto. Fra cinema chiusi e hub vaccinali aperti.Approvati dalla Commissione Affari Istituzionali gli adempimenti per alcune proposte di benemerenze: Cittadinanza Onoraria al "Milite Ignoto" in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria (1921-2021); Cittadinanza Onoraria al XXI Reggimento "Genio Guastatori" con sede nella Caserma "gen. Giuseppe Amico" di Caserta; Cittadinanza Onoraria allo studente egiziano dell'Università di Bologna Peter Georde ZakY; Cittadinanza benemerita "Sigillo della città" alla sig.ra Irene Carbonara, al rag. Domenico D'Addato e alla prof.ssa Angela Bini. Ora le proposte dovranno passare dal vaglio del Consiglio Comunale.Questa associazione, relativamente giovane perché nata nel 2017, sta portando avanti iniziative davvero da gran plauso: intanto salutiamo il nuovo presidente Rino Peluso, che prende il posto di Aldo Carbonara, e ad entrambi facciamo sinceri complimenti. Tra le altre cose, ripuliscono spiagge e tratti di litorale (l'ultimo in ordine di tempo il lungomare Chiarelli) portando via un…mare di rifiuti, soprattutto in plastica. E il loro slogan è "Ogni volta che vai in spiaggia raccogli tre oggetti di plastica". Dovremmo davvero farlo tutti. Bravi.Ne abbiamo parlato in settimana: nel corso degli ultimi decenni Trani, per varie vicissitudini e decisioni, ha visto la "chiusura" del Teatro S. Ferdinando, dei cinema e arene Corso, Salver, Bellini, del cinema teatro Supercinema, e infine ora anche del cinema teatro Impero. E Trani è l'unica città della zona in queste condizioni. Ora non si venga a dire che è tutta colpa di quelli o di quegli altri: siamo una città senza un cinema e senza un teatro, volendo distinguere i luoghi fisici. Onore al Circolo Dino Risi. Ma che peccato.Il vaccino prima degli esami, l'apertura alle fasce di età più giovane, sta riscuotendo un vero e proprio record di presenze e di prenotazioni. Sintomo che, tutto sommato, anche i ragazzi hanno capito che non c'è da scherzare troppo sulla diffusione del virus. Maturi, fin da adesso. Ma non dimenticate la mascherina."Ci siamo tutti innamorati di Trani, che è una bellissima città. L'avevamo vista deserta in zona rossa durante i sopralluoghi: oggi animata dai suoi cittadini è ancora più bella!": le dichiarazioni della produttrice Ute Leonhardt, a Trani nei giorni scorsi per la le riprese di "The Swarm" (Lo Sciame) non possono che riempirci di orgoglio. Ute ha incontrato anche il sindaco Amedeo Bottaro su uno dei set tranesi scelti dalla troupe, ossia la zona di Piazza Mazzini e via Beltrami, e ha espresso il desiderio di tornare a Trani, magari anche in vacanza.