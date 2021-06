Le Nuove Pagelle: Marisa Mancini e Mimì D'Addato a pieni voti; bocciato chi sfrutta i giovani. Fiducia nella Procura

Marisa Mancini – Voto 10

Mimì D'Addato – voto 10

"15 euro per 12 ore": Voto 0

Procura della Repubblica di Trani – Voto 10

Le medaglie di Marisa Mancini e le onorificenze a Mimì D'Addato. Fra lavoro nero e lavoro difficile.Nata con…quattro rotelle sotto i piedi, le medaglie le guadagna sul campo. Mettendoci personalmente la firma. E questa è la vera soddisfazione: i suoi atleti primeggiano nelle gare nazionali e internazionali. L'ultima in ordine di tempo: al PalaRossini di Misano Adriatico nel Memorial Giuseppe Filippini 2021, la società Skating Trani ha trionfato con la giovane Eleonora Di Gennaro, che si è piazzata al I posto nella categoria Allievi A. Benissimo anche Simone Mastrapasqua. Super Marisa ManciniLo chiamano Mimì, ma il suo nome è Domenico. Puccini non c'entra, ma D'Addato centra, eccome. La sua carriera politica prima (esponente di spicco del Psdi regionale e dell'amministrazione cittadina degli anni '80 e oltre), poi quella dell'impegno ai vertici dello Sporting Club, di cui mantiene la presidenza al secondo mandato. Ma Mimì è capace di tanto altro: è per questo che per lui è stata proposta la cittadinanza benemerita, un'onorificenza importante, della quale andrà fiero. E noi con lui.L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Ma sembra proprio che, a parte la difficoltà nel trovarla una occupazione, l'offerta di lavoro per qualcuno è sinonimo di sfruttamento. La denuncia di un padre che ha visto i sogni del proprio figlio infrangersi contro una proposta lavorativa vergognosa, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, ha avuto il merito si scoperchiare una realtà che in molti dicono essere annosa, provocando un dibattito mai sopito intorno a questo argomento.Parlo di quella in carica, naturalmente. Un voto di stima. E di fiducia nelle Istituzioni.