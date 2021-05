Le Nuove Pagelle: cartelloni estivi e traffico da rallentare, firme contro cubi e roghi. E il gattino rosso che miagola

Estate Tranese 2021 - voto 8

Rallentatori via Superga - voto 0

Raccolta firme Palazzo Carcano – voto 6

Legambiente vs roghi - voto 8

Alla ricerca del gattino rosso – voto 10

Cartelloni caldi d'estate, fra roghi e cubi e traffico. E gattini.Per il momento, e solo per il momento, il voto è di quelli belli alti, ma non ancora il massimo. Perché in verità aspettiamo il "botto", anche se il calendario che si sta delineando è davvero di ottima qualità. Naturalmente parliamo di eventi organizzati dai privati, in attesa di un programma anche da parte del Comune e altri enti locali (pare lo stiano elaborando, speriamo entro la prossima stagione). Già "on line" nomi di grido come Nannini, Bersani, per Fuori Museo, Capossela e Locus Festival con Devendra Banhart, e il Festival del Tango, Alessandro Quarta, e numerosi altri appuntamenti.Il voto minimo a chi non ancora provvede nei modi consentiti ad una richiesta di limitatori della velocità su via Superga (già inviata qualche mese fa rimasta inevasa), la cui attualità viene purtroppo confortata dagli incidenti stradali anche gravi che su quella strada si verificano troppo frequentemente: Giuseppe Leone e Cataldo Lamarca della Chiesa evangelica "Dio è amore", presente proprio in quella zona, avevano sottolineato la pericolosità di quella strada dove le auto sfrecciano senza controllo. E l'altro giorno ennesimo investimento di un pedone.Il voto di sufficienza è dato alla modalità di protesta, ben sapendo come vanno a finire le raccolte di firme (vedi ospedale, vedi passaggio a livello ecc) a Trani, e non soltanto. In ogni caso si tratta di una forma democratica di discussione di una problematica che sta interessando sempre più numerosi cittadini. Sarebbe bello parlarne in un confronto con gli addetti al settore. Con i pro e i contro.Una bella iniziativa di Legambiente Trani, che intanto denuncia con foto il moltiplicarsi di roghi di rifiuti a bordo città: "la situazione continua a degenerare, ogni giorno gruppi di volontari monitorano il territorio e raccolgono segnalazioni. Serve una presa di responsabilità collettiva in salvaguardia del nostro territorio e della nostra salute". Il circolo di Trani lancia l'iniziaitiva #Adottaunkm, con l'invito a segnalare e denunciare questi eventi, e divenire "custodi" di una specifica zona, che spesso frequentano, segnalando eventuali irregolarità o avvenimenti dannosi per l'ambiente.Giudizio: attenti alla "t"Un voto al gattino, meravigliosa piccola peste nascosto nel vano motore di un'auto in via San Gervasio, e un voto ai soccorritori: Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, come in un film americano, all'opera in forze non per un disastro ma per salvare il cucciolo rossastro. Salvato. Applausi.