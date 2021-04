Le Nuove Pagelle del giovedì

Mancanza vaccini – Voto 0

Franco Giusto – Voto 10

Fidapa Trani – Voto 10

Pali che cadono – Voto 0

Fermata di Italo a Trani – voto 4

Un voto che va naturalmente non certo ai responsabili locali che, al contrario, sono "i più pronti" da parecchie settimane a inoculare dosi. Anzi, a questo proposito, ribadisco il mio voto 9 che dedicai loro qualche pagella addietro, riferendomi a tutta la squadra dell'hub del Palasalute, dal primo medico all'ultimo volontario: il loro impegno è stato (e sarà) davvero straordinario.Ma è assurdo che in Italia, in Puglia, nella terza ondata della pandemia, quando si comincia a vedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel, ecco che viene a mancare l'arma per lo sterminio del virus. Ad oggi, dunque, ancora "attività sospese in attesa di rifornimenti". Coloro che erano stati convocati dovranno tornare con gli stessi orari fra più di due settimane. Un ritardo che crea confusione, problemi, e che potrebbe costare caro.Della serie i tranesi che contano a livello nazionale, il nostro amico Franco qualche giorno fa è stato eletto componente del Consiglio Nazionale Ancl (Associazione nazionale consulenti del lavoro), carica che arricchisce la sua dedizione alla vita professionale dei Consulenti del Lavoro.Ma Franco, tra l'altro, già ricopre da oltre un decennio la carica di consigliere dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia Bat e di delegato della Cassa di previdenza e assistenza dei Consulenti del Lavoro in quel di Roma, oltre ad aver ricoperto il ruolo di Rappresentante per la Regione Puglia nella Commissione riforma dell'Ente di previdenza.E' di queste donne tranesi il nobile progetto (protocollato al Comune nell'ottobre 2019) di riscoperta della storia degli Statuti Marittimi che, come primo passo verso un percorso storico-culturale-turistico con altre città marinare, vede alla base l'intento di recuperare le sculture attualmente in disuso e abbandonate dal 2014 nel giardino della scuola Petronelli, realizzate nel 2011 dallo scultore Antonio Lomuscio e collocate dall'amministrazione dell'epoca al centro della rinnovata piazza Longobardi.L'idea della Fidapa, con la presidente Maria Mazzilli, verte sul ricollocamento delle sculture all'interno dell'area portuale, luogo aulico d'intervento degli stessi Statuti, ridefinendo l'immagine della banchina, area ad uso pedonale permettendo la loro fruizione a tutti.L'episodio che si è verificato l'altra sera in via Malcangi ha dell'incredibile. La caduta del palo che reggeva un'insegna pubblicitaria, che ha colpito (ferendola piuttosto pesantemente) una giovane che transitava in quei pressi, è una di quelle notizie che lasciano di stucco anche il cronista. Per i nessi con la casualità, la (s)fortuna di trovarsi in quel luogo in quel momento e non mezzo metro più in là (il colpo sarebbe stato fatale), per la rabbia di dover pensare che si sarebbe potuto evitare se ci fosse stata un'opera di verifica e manutenzione. Di pali, di alberi, di strade, di muri.L'entusiasmo registrato (con migliaia di click e like) dalla notizia che dal 13 Giugno il treno Italo sulla direttrice Torino/Milano-Roma-Bari fermerà anche a Trani, così "che sarà collegata per la prima volta al network di Italo ed al resto della linea AV" come si legge nel dispaccio dell'azienda, è a tratti commovente: ci sono intere generazioni che non hanno mai visto fermare a Trani un treno di "una certa" importanza, e per questa notizia l'entusiasmo è alle stelle. Eppure qualche decennio fa Trani era una delle fermate più frequenti delle tratte ferroviarie nazionali. Poi ci hanno tolto anche quelle.