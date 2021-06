Le Nuove Pagelle: Carramba che Raffella! Don Mimmo al quadrato, fra tricolori e strade pericolose

Raffaella Merra – Voto 8

Don Mimmo & don Mimmo – Voto LODE

Bandierone Largo Goldoni – voto 8

Via Superga senza limiti – Voto 3

Raffaella Merra, la voce nel silenzio. Don Mimmo & don Mimmo, bandiere e incidenti.Con il suo fermo "no" alla gestione mista tranbarese fra Comune, Amiu e Ager (agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) dell'impianto di percolato a realizzarsi, così come la sua mancata firma ad un provvedimento del Bilancio riguardante la Polizia municipale, la nostra Raffaella fa sentire la sua voce, anche di dissenso, in una amministrazione comunale abbastanza silente. Altro che messa lì a fare la bella statuina, altro che nominata assessore senza competenze, altro che "voce" di qualcuno. Raffaella sta tirando fuori le unghie. Appuntamento al prossimo consiglio comunale.Don Mimmo al quadrato, o don Mimmi se volessimo osare un calambour: fra De Toma e Gramegna, I nostri cari "don" fanno il pieno di "like". E tutti sinceri. Agli onori della cronaca nei giorni scorsi per motivazioni diverse, Don MImmo De Toma e don Mimmo Gramegna sono entrati da anni nel cuore e nell'anima di decine di migliaia di persone, di certo fedeli delle rispettive comunità parrocchiali della Madonna del Pozzo e dello Spirito Santo, ma non soltanto. Quest'anno, in particolare, don Mimmo De Toma compirà 70 anni: sembra ieri quando arrivò nei primi anni '70 alla Madonna del Pozzo divenendo vice parroco di don Vincenzo Musicco: un cammino che sino ad oggi ha visto il suo ministero presbiterale svolto con particolarmente impegno.La fede sportiva che unisce tutti nell'azzurro e nel Tricolore, da sempre. Ma da quasi 30 anni, in occasione dei grandi eventi calcistici della Nazionale, un'enorme bandiera sventola in Largo Goldoni, realizzata nel 1994 in occasione dei mondiali di calcio negli Usa. Una bandiera carica di storia e che di fatto rappresenta l'attaccamento alle tradizioni sportive. Dagli anni '90 al 2021, quella bandiera ci ricorda che di fronte alle partite di calcio della Nazionale il tempo sembra essersi fermato.Ci risiamo: non passa settimana che in via Superga, in particolare nel tratto che dalla rotonda porta a via Andria, non si verifichi un incidente automobilistico, un investimento di pedoni, un tamponamento. Le settimane passano, anche i mesi, e nessuna risposta viene data anche a chi, come Giuseppe Leone e Cataldo Lamarca della Chiesa evangelica "Dio è amore" (presente proprio in quella zona, e frequentatissima) in una richiesta per l'installazione di limitatori della velocità inviata al Comune, avevano sottolineato la pericolosità di quella strada dove le auto sfrecciano senza controllo. Niente limitatori, auto e moto sfrecciano, e ci scappa l'incidente. E il ferito.